حملة للتبرع بالدم تحت شعار «قطرة دم تساوي حياة» بشناص

شناص ـ من إبراهيم الفارسي:

نظم مركز صحي ابوبقرة بولاية شناص حملة للتبرع بالدم تحت شعار(قطرة دم تساوي حياة) يوم أمس وذلك بقاعة بتونيا للمناسبات بالتعاون مع بنك الدم بمستشفى صحار المرجعي ومشاركة فريق شناص غير للأعمال التطوعية وفريق ابو بقرة الرياضي ومدرسة الإبداع الوطنية الخاصة. وشهدت الحملة إقبالًا من الأهالي والمقيمين بالولاية، ووصل عدد المتبرعين (329) متبرعًا و240 متبرعًا مستوفيًا للاشتراطات المتبعة للتبرع بالدم و89 غير مستوفٍ للاشتراطات. وتهدف الحملة في إطار الظروف الراهنة لهذه الجائحة والحاجة الماسة للمتبرعين بالدم. وقد أشاد الجميع بنجاح الحملة من خلال التعاون والتكاتف وتوجهت إدارة المركز بالشكر والتقدير الى المتبرعين وإلى فريق بنك الدم بمستشفى صحار على جهودهم المبذولة ومشاركتهم في الحملة الإنسانية والى كل من ساهم في انجاحه.

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