السلطنة تشارك فـي اجتماع لجنة المختصين بالأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول المجلس

شاركت السلطنة ممثلة بجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة في الاجتماع السادس عشر للجنة المختصين بالأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي انطلق عبر تقنية الاتصال المرئي أمس من مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض، وبمشاركة الأجهزة الأعضاء في اللجنة.

وقد تضمن جدول الأعمال استعراض ومناقشة عدد من العناصر ذات الصلة باختصاصات اللجنة، ومن أبرزها:

تحديث المبادئ الاسترشادية لتبادل الخبرات بين هيئات وأجهزة مكافحة الفساد بدول المجلس، إلى جانب مقترح إعداد برنامج خليجي مشترك للتوعية والتثقيف في مجال التعليم يُعنى بموضوع حماية النزاهة ومكافحة الفساد، بالإضافة إلى مناقشة أهمية تعليم وتثقيف النشء بمبادئ حماية النزاهة ومكافحة الفساد.

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