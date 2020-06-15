مناقشة تنفيذ مشروعي الزراعة المائية والزراعة الأحيومائية بمدارس جنوب الشرقية

في المحليات 15 يونيو,2020 نسخة للطباعة

صور ـ من عبدالله باعلوي:

عقد بالمديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة جنوب الشرقية اجتماعا لمناقشة مشروع (منتج مدرستي) بمحافظة جنوب الشرقية والذي يهدف الى إلى غرس أهمية الأمن الغذائي في نفوس الطلبة وتدريبهم على مهارات ريادة المشاريع التجارية ويأتي تنفيذه بالتعاون مع المركز الوطني للتوجيه المهني ووزارة الزراعة والثروة السمكية ممثلة بدائرة التنمية الزراعية بصور وبتمويل من الشركة العمانية الهندية للسماد “أوميفكو”.

ويتمثل منتج مدرستي على مشروع الزراعة المائية بمدرسة احمد بن ماجد للتعليم ما بعد الاساسي ومشروع الزراعة الأحيومائية بمدرسة سلطان بن مرشد للتعليم الاساسي ويتم تنفيذه على مرحلتين الاولى تتمثل في تنفيذ البنية التحتية للمشروعين والدعم اللوجستي والمواد المستخدمة في المشروع، فيما تتمثل المرحلة الثانية على تنفيذ التدريب والتوعية.

ترأس الاجتماع عبدالله بن علي الفوري مدير عام تعليمية جنوب الشرقية وبحضور خالد بن حمدان الحضرمي مدير دائرة التنمية الزراعية بصور وممثلين من المركز الوطني للتوجيه المهني وتعليمية جنوب الشرقية ودائرة التنمية الزراعية بصور ومدرستي احمد بن ماجد وسلطان بن مرشد.

وقد القى عبدالله بن علي الفوري مدير عام تعليمية جنوب الشرفية كلمة رحب من خلالها بالحضور، مؤكدا على أهمية إقامة مثل هذه المشاريع بمدارس المحافظة وما لها من نتائج إيجابية على الوعي الذاتي لدى أبنائنا الطلبة بالأمن الغذائي وأهمية تنفيذ المشاريع الصغيرة والمتوسطة والاستدامة الاقتصادية على مستوى وطننا العزيز، موضحا مهام الجهات المشرفة على المشروع ومدى استعداد مدارس المحافظة له. بعدها تحدث المهندس خالد بن حمدان الحضرمي مدير دائرة التنمية الزراعية بصور، موضحا أهمية المشروع اقتصاديا وتنمويا ومثمنا دور المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة جنوب الشرقية ممثلة بقسم التوجيه المهني في العمل والاهتمام بتنفيذ المشروع وتسهيل كافة الصعوبات التي تواجهه كما تحدث عما تم إنجازه من قبل دائرة التنمية الزراعية بصور والمقترحات التطويرية للمشروع.

بعدها قدم زهران بن ناصر المغدري المدير المساعد لدائرة الدراسات والدعم الفني بالمركز الوطني للتوجيه المهني عرضا مرئيا حول مشروع (منتج مدرستي) تناول خلاله فكرة المشروع والجهات المسئولة عن تنفيذه وأهداف المشروع والتكلفة المالية لتنفيذه ومواقع تنفيذه في المحافظة .واختتم الاجتماع بالاتفاق على البدء بتنفيذ المشروع والسماح للشركة المنفذة بإقامة البنية التحتية للمشروع حسب الخطة المعدة لذلك على أن يقوم الطرف الثاني والمتمثل في وزارة الزراعة والثروة السمكية بمخاطبة الشركة المنفذة للبدء بتنفيذ المشروع.