السيب ـ العمانية: افتتحت وزارة الصحة ممثلة بالمديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة مسقط أمس مركزا طبيًا رابعًا في منطقة الحيل الشمالية بولاية السيب لفحص المقيمين بالسلطنة الذين تظهر عليهم أعراض الإصابة بمرض فيروس كورونا (كوفيد ـ 19).وقال الدكتور عاصم بن محمد المنجي المشرف على المركز: إن المركز يستقبل المقيمين الذين يعانون من أعراض مرضية شبيهة بأعراض مرض فيروس كورونا فيقوم المختصون بأخذ عينة من المريض وتسجيل بياناته الشخصية الدقيقة ومعرفة مكان عمله وسكنه ومن يخالطه في مكان سكنه.

موضحاً بأن العينة ترسل إلى المختبر المركزي وفي حالة ظهور نتيجة إيجابية يقوم فريق التقصي الوبائي بالتواصل مع المريض والقيام بإجراءات طبية أخرى، أما في حالة ظهور نتيجة سلبية فيتم إرسال رسالة نصية للشخص على هاتفه تؤكد خلوه من مرض فيروس كورونا.

يشار إلى أن هذا هو المركز الرابع في ولاية السيب للفحص عن من يشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا (كوفيد ـ 19).

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كانت هذه تفاصيل خبر افتتاح المركز الطبي الرابع بالسيب لفحص من يشتبه فـي إصابتهم بفيروس كورونا «كوفيد ـ 19» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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