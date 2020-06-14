السلطنة تدشن اليوم حملة «التمريض الآن» لتعزيز قدرات القوى العاملة فـي التمريض والقبالة

في المحليات 14 يونيو,2020 نسخة للطباعة

تدشن السلطنة اليوم حملة (التمريض الآن) وهي حملة دولية أطلقتها منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع مجلس التمريض الدولي وبرعاية جمعية بورديت تراست ( Burdett Trust) للتمريض. وسيرعى الفعالية معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة وذلك بديوان عام الوزارة. الحملة تأتي ضمن إطار تعزيز قدرات القوى العاملة في التمريض والقبالة لتحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع أفراد المجتمع، وتشارك السلطنة فيها ممثلة في وزارة الصحة (المديرية العامة لشؤون التمريض) بالتعاون مع الجمعية العُمانية للتمريض وممثلي الفئات التمريضية في القطاعات الصحية والمؤسسات التعليمية العامة والخاصة. وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت عام 2020 عاما ًدولياً لكادر التمريض والقبالة بهدف تسليط الضوء على الإنجازات والدور الحيوي والفعال لهذه الكوادر رغم الظروف الصعبة التي يواجهونها، حيث يضطلع كادر التمريض والقبالة في جميع دول العالم بتقديم رعاية صحية شاملة لجميع فئات المجتمع، وافراده دائما في الخطوط الأمامية التي يعتمد عليها من أجل مكافحة الأوبئة والجائحات التي تهدد حياة البشرية والعالم بأسره، ولكون الممرضين هم المهنيين الصحيين الأقرب إلى المجتمع، فإن الفئات التمريضية تلعب دورًا أساسياً في تقديم وتطوير خدمات الرعاية المجتمعية ودعم الجهود المحلية لتعزيز الصحة والوقاية من الأمراض. وتعد مهنة التمريض المحرك الفعال في تعزيز الصحة والوقاية من الأمراض وعلاجها في المنظومة الصحية، حيث يشكل التمريض عالمياً نصف القوى العاملة الصحية المهنية، أي ما يقارب أربعة وعشرون مليون كادر تمريضي، ومن بين حوالي أربعين ألفًا من القوى العاملة في مجال الرعاية الصحية في السلطنة يمثل كادر التمريض عشرين ألفًا تقريبًا. ويتمثل الهدف العام لحملة (التمريض الآن) في تعزيز دور التمريض في السلطنة وتمكين الإستثمار الأمثل لكوادر التمريض من خلال تعزيز دور الممرضات والقابلات في صنع السياسات الصحية وتمكينهم في شغل مناصب قيادية في الرعاية الصحية والتركيز على الممارسة المهنية المبنية على أسس علمية من أجل تحسين جودة الرعاية التمريضية المقدمة. أما الأهداف الفرعية الاخرى للحملة فتتمثل في: الارتقاء بمستوى مهنة التمريض وتحديد ملامح ما يمكن إنجازه عبر تقوية مهنة التمريض وتمكين العاملين في هذا المجال لتعظيم مساهمتهم في تحقيق التغطية الصحية الشاملة، تمكين دور الفئات التمريضية والقبالة في صنع السياسات الصحية على المستوى المحلي والدولي، تشجيع زيادة الاستثمار في القوى العاملة في مجال التمريض والقبالة، تعزيز دور الفئات التمريضية والقبالة في مناصب قيادية في الرعاية الصحية، التركيز على إجراء وتنفيذ البحوث التمريضية القائمة على أولوية الرعاية الصحية، مشاركة الممارسة المبنية على أسس علمية من أجل تحسين جودة الرعاية التمريضية وضمان سلامة مقدمي ومستقبلي الرعاية الصحية والمجتمع. وتشمل الحملة أربع مبادرات تتمثل الاولى في تقرير القوى العاملة الصحية الوطنية للتمريض: ويشمل بيانات تختص بفئات التمريض والقبالة في العالم،.