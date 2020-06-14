تحت شعار «تبرع بدمك واجعل العالم مكانا أوفر صحة» .. حملة للتبرع بالدم تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للمتبرعين بالدم

في المحليات 14 يونيو,2020 نسخة للطباعة

مسقط ـ«الخليج 365»:

تحت شعار (تبرع بدمك واجعل العالم مكانا أوفر صحة) نظمت وزارة الصحة ممثلة في دائرة خدمات بنوك الدم بالتعاون مع مكتب منظمـة الصحة العالمية بمسقط صباح أمس حملة للتبرع بالدم تزامنًا مع اليوم العالمي للمتبرعين بالدم.

ويحمل موضوع الحملة لهذا العام (الدم المأمون ينقذ الأرواح)، حيث شارك في الحملــة صاحب السمو السيد كامل بن فهد بن محمود آل سعيد مساعد الأمين العام لمكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء من خلال تبرعه بالدم دعمًا منه لخدمات نقل الدم. وقدم صاحب السمو كلمة شكر لكافـة المتبرعين بالدم وأشاد بدورهــم الكبير في إنقاذ حياة العديد من الناس، كما شارك بالتبرع بالدم في هذه الحملة موظفو مكتب منظمـة الصحـة العالمية بالسلطنة. من جانبها قالت الدكتورة زينب بنت سالم العريمية مديرة دائرة خدمات بنوك الدم بوزارة الصحة كلمة قالت فيها: إنه لمن دواعي السرور أن تحتفل معظم دول العالم اليوم باليوم العالمي للمتبرعين بالدم ولنقف وقفة تقدير وثناء لأولئك الذين تبرعوا بدمائهم لإنقاذ حيــاة العديد من الأفراد.

وأشارت مديرة دائرة خدمات بنوك الدم إلى أن التبرع بالدم يُبرِز القيم الإنسانية النبيلة بإيثار الغير على النفس، وليؤكد على أهمية التبرع طوعًا بالدم من دون مقابل، وعلى الحاجة إلى الالتزام بالتبرع التطوعي بالدم طوال فترات العام حفاظًا على توفير إمدادات كافية من الدم للمرضى.

وأضافت: إن الوزارة بذلت جهودًا متواصلة سعيًا منها لتوفير الدم الآمن، وكان قرار إيقاف استيراد الدم من الخارج عام 1991م والاعتماد على كرم أبناء السلطنة والمقيمين على أرضها نقلة نوعية في خدمات بنوك الدم بالسلطنة، وقد أثمرت تلك الجهود ـ ولله الحمد ـ عن رفع نسبة التبرع بالدم التطوعي ليصل إلى مستويات مميزة نفاخر بها بين دول العالم. الجدير بالذكر أن معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحـة كان قد وجَّـه كلمـة شكر وتقدير للمتبرعين بالدم خلال المؤتمر الصحفي الأخير للجنـة العليا المكلفـة ببحث آليات التعامل مع فيروس كورونا (كوفيد ـ 19) وأشــاد بدورهـم ومساهمتهم الكبيرة في إنقاذ حياة الكثير ممن يحتاجون للدم وحثهم على مواصلـة العطاء. وتدعو دائرة خدمات بنوك الدم الجميع، سواء مؤسسات أو أفراد بضرورة مواصلة واستمرارية التبرع بالدم، حيث إن الحاجـة للدم مستمرة للعديد من الحالات المرضيـة، وتقدم الدائرة شكرهــا وثنــاءها لكافــة المتبرعين بالدم لدعمهم غير المحدود لخدمات نقل الدم بالسلطنـة.