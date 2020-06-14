شخصياتٌ عُمانيةٌ خالدة .. المُحامي علي بن ناصر البوعلي

المحامي الأستاذ علي بن ناصر البوعلي .. أوَّل مُدَّعي عام في سلطنةِ عُمان .. كلُّ من عرفه عن قُرب، يعلم بأنه كان ضابطًا متميِّزًا ولامعًا في شرطةِ عُمَان السُّلطانية .. وفي مجالِه، كان رقمًا صعبًا .. كيف لا، وقد كان أوَّل ضابطِ شُرطة يحصل على شهادتي الليسانس في القانون، والبكالوريوس في علوم الشرطة؛ ثم أوَّل ممثلٍ للادِّعاءِ العام الجزائيّ يلتحق للتدريبِ المهني القضائي بالمركز القومي للدراسات القضائية في جمهورية مصر العربية، لمدة سنةٍ كاملة، وتدرَّبَ خلالها على أيدي نُخبةٍ من رِجالاتِ القانون، سيرد ذكرهم في محلِّه .. وفوق هذا كلّه، فقد تميَّزَ بالخلقِ الرَّفيع، والانضباطِ الشَّديد، والرَّفض التام للمُجاملاتِ على حسابِ جودة العمل .. فهو شديدُ الدقَّةِ في كلِّ ما كان يُسند إليه من مهام .. شديد الثبات على المبدأ .. ما كانت مبادئه لتتلون بالمكان ولا بالأشخاصِ المحيطين به .. فهو صاحبُ مَبدَأٍ واحدٍ لا يتغيَّر، مهما كانت الظروف والاعتبارات، ومهما بلغ حجم التبعات المُحتملة .. وعلى الرَّغم من أن هذه الخِصال الحميدة جعلتهُ مُفضلاً ومحبوبًا لدى كثيرٍ من الناس؛ بل أثيرًا لدى بعض قادتِه؛ إلا أن خصلة (الثبات على المبدأ)، أوجدت له بعض الخلافات مع بعض الأنام؛ ومع ذلك، فهو يرى بأن كسب النَّفس، في نهاية المطاف، مُقدَّمٌ على أيِّ كَسبٍ دُنيويٍّ آخر.

ونُنوِّه للجمهورِ الكريم بأن مجلة (المجتمع والقانون)، الصادرة عن الادعاء العام، سبق وأن أجرت حوارًا مع الأستاذ علي البوعلي، بجانبِ مجموعةٍ أخرى من ضُباط شُرطة عُمَان السُّلطانية، فكان لهم الفضل في تمكينِنا من توثيقِ نبذةٍ تاريخيةٍ حول نشأةِ الادِّعاء العام، أطلقنا عليها (مَسيرةُ تطوُّر الادِّعاء العام)، ونشرناها في العَددِ الأوَّل للمجلَّةِ، في نوفمبر المجيد من عام 2015م؛ وعليه، فإن الحوار الماثل سينصبُّ على بعضِ الجوانب الأخرى، كما سنرى تاليًا.

وللتعرُّف إلى هذه الشخصية الوطنيَّة، عن قُرب، كانت لنا فرصة إجراء الحوار الماثل ..

س: اسمحوا لنا أن نبدأ معكم بالسؤال التقليديِّ في الحوارات الصحافية، والمتمثل في تعريف الجمهور بشخصكم الكريم؟

ج: اسمي علي بن ناصر بن سيف بن علي بن ناصر بن حامد بن حميد بن سليّم البوعلي، من أولاد سعد أمبو علي. تشير بعض المخطوطات التي أطلعني عليها والدي ـ رحمه الله ـ أن أسرتنا الممتدَّة، المعروفة بأولاد سعد، هي من رهط الصَّحابيِّ الجليل مازن بن غضوبة السَّعدي؛ ومسقط رأس الأجداد هو جبل دقدقين، من أعمال ولاية سمائل بداخليّة عُمان. لم نقف على ما يشير إلى تاريخ هجرة أسرتنا إلى شرقيِّ القارةِ الإفريقية، ولا مَن مِن الأجداد هو أوَّل من هاجر؛ ومع ذلك، فالثابت يشيرُ إلى أن جدي، سيف بن علي ولدَ في ولاية ماليندي، التابعة لجمهورية كينيا حاليًا، بتاريخ 8 مارس 1894م. أمَّا أنا فمن مواليد سلطنة زنجبار، بتاريخ 5 مايو 1958م، وكنت الابن البكر، ومن بعدي شقيقتين اثنتين.

س: حبذا لو توضِّحوا لنا مَسيرتَكُم العلمية؟

ج: بعد الانقضاض على نظام السَّلطنة في زنجبار، بتاريخ 12 يناير 1964م، آثر والدي إخراجي من زنجبار، بصحبةِ بعض الأهل، وأرسلني إلى خالي، أحمد بن محمد بن ناصر اللَّمكي، في القاهرة – الذي كان سفيرًا لسلطنةِ زنجبار في القاهرة، ومُنح فيها حقِّ اللجوءِ السياسيِّ، بعد الأحداث الدامية – فبدأتُ مِشواري التعليميّ في مدرسةِ المنيرة الابتدائية المشتركة؛ مرورًا بمدرسة المنيرة الإعداديَّة في شارع صفيَّة زغلول، المتفرِّع من شارع القصر العيني؛ وصولاً للإبراهيميَّةِ الثانوية، في حَيِّ جاردن سِتي؛ ثم التعليم العالي في كليَّة العلوم في جامعةِ القاهرة؛ لأنتقل، بعد أن قضيت فيها سنتين، إلى كُليَّةِ الشُّرطة في منطقةِ العباسية؛ بعد أن انتصر الاختيار الشَّخصيِّ على اختيار والدَيَّ. وبعد أن عُدتُ إلى الخليج 365 الأم عُمَان، وباشرتُ عملي في شرطةَ عُمَان السُّلطانية؛ رجعت إلى القاهرة مُجدَّدًا، في سنة 1986م، للتدريبِ القضائي في المعهد القَومي للدِّراسات القضائية، لمدة سنةٍ كاملة، تدرَّبتُ خلالها على يدِ نُخبةٍ من رجالاتِ القانون، أخُصُّ بالذكر المستشار سمير ناجي، مُساعد وزير العدل لشؤون المركز القوميِّ للدِّراساتِ القضائية؛ والمستشار عبد المجيد محمود، الذي كان بدرجة محامٍ عام مُساعد لنيابة أمن الدولة العليا، وأصبح لاحقًا النائب العام في الفترة (2006 – 2012). أعتز وأفتخر بأن علاقتي بهاتينِ القامتينِ استمرَّت لسنينٍ طويلة بعد ذلك؛ حيث استعنتُ بخبراتهما في عقدِ بعضِ البرامجِ التدريبيَّةِ لأعضاءِ الادِّعاء العام في السَّلطنة. وبعد أن أكملتُ برنامج النيابة العامة، وعُدت أدراجي للعمل في شرطة عُمَان السُّلطانية، إدارة الادعاء العام الجزائي، الحديثة النَّشأة، تاقت نفسي إلى القاهرة مُجدَّدًا؛ فتحقَّق لي ذلك عن طريق الانتساب إلى كليَّةِ الشرطة، وحصلت منها على درجة الماجستير في مجال القانون.

س: عُرف عنكم الانضباط الشَّديد، والحرص، وكذا الدِّقة في العمل. هل لكم أن تكشفوا لنا كيف تكونت لديكم هذه الخصال؟

ج: بمناسبة الحديث عن هذه الخصال الحميدة، وغيرها الكثير؛ فأنا مَدينٌ بالشُّكرِ والعِرفان إلى شخصيَّاتٍ ثلاث. شخصيَّاتٌ أعتزُّ بها أيّما اعتزاز، وأجدُني مُقصِّرًا مهما عبَّرت عن هذا الاعتزاز. أعتزُّ بمعلِّمي الأوَّل، خالي السَّفير أحمد بن محمَّد اللمكي ـ طيَّب الله ثراه ـ الذي احتضنني في بواكيرِ فترة تكوين الشَّخصية، وحمَّلني الكثير من المسئوليات وأنا ما زلت فتىً يافعًا. فعندما عيَّنه السُّلطان قابوس ـ طيَّب الله ثراه ـ سفيرًا للسَّلطنة في صنعاء، في عام 1973م، أسند لي متابعة شؤونه الخاصة في القاهرة، وأنا لم أتجاوز بعد أربعة عشر عامًا. تعلمت منه الجرأة، والشجاعة والإقدام؛ والسُّرعة في حَسمِ المواقف، وعدم التردُّد في تبنّي الرَّأي الذي أراه صائبًا، بعد إجراء ما يلزم من دِّراسات تقييمية، واستشارة زملائي في العمل.

أمَّا الشخص الثاني الذي أدين له بكثيرٍ من العرفان أيضًا، فهو والدي، السفير ناصر بن سيف البوعلي ـ رحمه الله ـ الذي تعلَّمتُ منه فنّ الإدارة. ومن المواقف التي أخبرني عنها، وطبَّقتُها في إدارتي، أنه وبينما كان على رأس عمله في السِّفارة العُمَانيَّة في لندن، في منتصف السَّبعينيَّات تقريبًا، رفع إليه أحد مرؤوسيه تقريرًا حول وضعٍ مُعين، ثم ختمها بالعبارة الدَّارجة حتى يومنا:(للتفضل بالاطلاع والإفادة بتوجيهاتكم السَّديدة). طلبه الوالد من فوره، وقال له مُعاتبًا، بما في معناه: وماذا أنت ترى؟ ثم أسدى إليه درسًا فوريًا في الإدارة، مضمونه بأن على المرؤوس دائمًا أن يبسُط أمام مسؤولِه بدائل لحلِّ المشكلة؛ لأنَّه في ميدان العمل، والأقرب إلى الواقع الملموس والمعاش؛ ويأتي بعد ذلك دورُ القائد أو المدير في المفاضلةِ بين البدائلِ المقدَّمة، أو أن يتبنى رأيًا مُغايرًا، بعد دراسةِ التّبعات. وهذا الذي طبَّقته في العمل، سواءً كضابط شرطة، أو مُدَّعٍ عام. لا يفوتني أن أذكر بأنني تعلمتُ منه التأنُّق أيضًا، ليس في الملبس فحسب؛ وإنما في دبلوماسيَّةِ الكلامِ في الوقت نفسه.

أمَّا الشخصيَّة الثالثة، فهي شخصيَّة والدتي ـ أعزَّها الله ـ شريفة بنت محمَّد بن ناصر اللمكية. فلكونها عملت في سلك التدريس، ثم مديرة لمدرسةٍ ثانوية؛ فلقد تعلَّمتُ منها الكثير من الخصال القياديَّة، أذكرُ منها: قوَّة الشَّخصية، والقدرة على احتواء الناس، واستقبالهم بصدرٍ رحب، والاستماع إليهم، وحلّ مشاكلهم، دون تمييزٍ.

س: ما هي المواقف المفصلية في حياتِكم المهنيَّة؟

ج: منذ أن كنتُ طفلاً يافعًا، تكوَّنت لديَّ قناعة أكيدة بأنني لن أعمل سوى في الشرطة. فُتِنت منذ نعومةِ أظفاري بلباسِ الشُّرطة؛ ولا أعرَّف حقيقةً كيف تكوَّن هذا الشَّغف في نفسي؛ ربما لكون خال والدتي، المرحوم سليمان بن سعيد الخروصي كان مُساعدًا لمفوِّض الشرطة في زنجبار، قبل الإطاحة بالنظام، وافتُتِنت بلباسه العسكري، خاصةً وأنه كان ذا بنيةٍ ضخمة. فعندما أكملت الثانويَّة العامة، أخذت والدتي، أعزَّها الله، تُقنعني بأن أدرس الجيولوجيا، وكانت دائمًا تقول لي: الجيولوجيا ستفتح لك أفاقًا واسعة، وفي الغالب ستعامِلك بسخاءٍ، مثلما عاملت خالك بركات اللمكي. نزلتُ عند رغبة والديَّ، والتحقت بكلية العلوم بجامعة القاهرة، شعبة جيولوجيا؛ وظللتُ في هذا التخصُّص لمدة سنتين؛ إلا أن رغبتي للالتحاق بالشرطة أخذت تزداد وتتعاظم في نفسي. طلبتُ من خالي أحمد أن يتدخَّل، ويُقنع والديَّ برغبتي؛ فاتَّصل بوالدتي من ألمانيا، حيث كان سفيرًا للسلطنة في بون، وعاتب والدتي كثيرًا على إصرارها، هي ووالدي، على تحديد مُستقبلي المهني، وطلب منها أن تُبارك لي اختياري، ففعلت ذلك والدتي وكذا والدي؛ وكان هذا منعطفًا فاصلاً في حياتي، وفي تكوين شخصيَّتي. هنا تدخَّل والدي، بنظرته الثاقبة للأمور، وعرّض عليَّ أن ألتحق بشرطة عُمَان السُّلطانية أولاً، ومن بعده أُكمِلُ دراستي في كليَّةِ الشُّرطة في القاهرة، على حسابه الخاص. وكان والدي قد حصل على الضوء الأخضر لذلك من مُفوِّض الشرطة الأسبق، فِلكس ديسيلفا (بريطاني من أصل سيلاني)، الذي كان تربطه به صداقة. استحسنتُ رأيّ والدي، وجئتُ إلى السَّلطنةِ وسجَّلتُ في الشُّرطة، وأجرى لي مقابلة، قبل ذلك، المساعد الأوَّل لمفوِّض الشرطة براين كوبر (بريطاني)، الذي تحدَّث معي كلامًا طويلاً، شعرت في مُجملِه أنه يحاول أن يثنيني عن الالتحاق بالشرطة؛ إلا أن كلامَه لم يغيِّر من قناعتي، وبقيتُ ثابتًا على موقفي. وهكذا تم تسجيلي في الشرطة اعتبارًا من سنة 1979م، وكان رقمي العسكري (P2. 8534).

أمَّا الموقف المفصليّ الثاني، في حياتي المهنية، فلقد تمثَّل في اختياري لمواصلة دراستي في كلية الشرطة في القاهرة بنظام الأربع سنوات، بدلاً من نظام السَّنتين. فقد كان النظام في الكليَّة، يُجيز للوافدين اختيار التخرُّج بعد سنتين فقط، ليحصل الطالب على شهادة الدبلوم في علوم الشرطة فقط؛ أما نظام الأربع سنوات، الذي اخترته أنا، يمنح الخريج، شهادتي اللّيسانس في الحقوق، والبكالوريوس في علوم الشرطة. بفضل الله تعالى، فإن حصولي على هذه الشهادة الأخيرة، ميَّزتني عن أغلب الزُّملاء الَّذين تخرجوا من الكليةِ نفسها بشهادة العلوم الشرطية فقط.

والموقف المفصليّ الثالث في حياتي المهنية يتمثل في صدورِ المرسومِ السُّلطانيّ رقم (25/84)، بشأن تنظيم القضاء الجزائي، بتاريخ 14 مارس 1984م، حيث بموجب هذا المرسوم تم التعديل في الهيكل التنظيمي لشرطة عُمان السُّلطانية، باستحداث مكتب الادِّعاء العام الجزائيّ ضمن دائرةِ التحقيقات. هذا التغيير مثَّلَ مدخلاً لي لدخولِ الادِّعاء العام في وقتٍ لاحق.

أما الموقف المفصليّ الرابع، فيمكن القول أنه تمثَّل في صدورِ المرسومِ السُّلطانيِّ (92/99)، بإنشاء الادعاء العام وإصدار قانونه. كنت عندئذٍ مُديرًا عامًا للادِّعاء العام الجزائي، برتبة عقيد؛ وكنت بالتالي الأوفَر حظًّا، في شرطة عُمَان السُّلطانيَّة، لشغل منصبِ المدَّعي العام، ولقد كان.

س: هل نفهم ممَّا ذكرته، أنك التحقت بشرطةِ عُمَان السُّلطانيَّة في عام 1979م، وبعدها مُنحت إجازة دراسية إلى أن تخرَّجت في عام 1983م؟

ج: الإجازة الدِّراسية لم تكن متواصلة، خلال سنوات الدراسة الأربع؛ وإنما كانت تمنح لي متقطِّعة، بشكلٍ تبعي، كلّ مرة لمدة سنة. كنت خلال الإجازة الصيفية أشتغل في الأكاديمية، أُدَرِّسُ بعض المواد القانونية. وقد ظللتُ خلال فترة الدراسة كلها برتبة (شرطيّ مُستجَد) ـ وهي أطول فترة يمكثها أحد منتسبي الجهاز في هذه الرُّتبة ـ وكنت خلالها أحاضر لضُبَّاط دورة القيادات المتوسِّطة، برتبة نقيب في الغالب، وأحيانًا لرتبٍ أعلى من ذلك. ومن الطريف في هذا الأمر، أنني كنت أقدِّم تلك المحاضرات، وأنا أرتدي شُرط الرِّياضة، وفانيلة بحمَّالات، وحذاء رياضة؛ إذ أن النظام ما كان يسمح، آنئذٍ، بارتداء البذلة العسكرية، لأفراد الشرطة المستجدين. وفي ذات يومٍ، وبينما كان آمر الأكاديمية، العقيد نايف بن عبيد السلامي، يتفقَّد أحوال التدريس في الفصول، شاهدني أحاضر على تلك الهيئة؛ فأمر من فورِه أن يُسمح لي بارتداء البذلة العسكرية أثناء القيام بواجب التدريس، ولكن بدون (كتَّافيات) فكنت بذلك مميّزًا وسط زملائي المستجدين، بارتدائي البذلة العسكرية، وإن كان في أوقاتٍ مُحدَّدة، وفق التوضيح المتقدِّم.

بعد تخرُّجي من كليَّة الشرطة في عام 1983م، عُدت إلى السَّلطنة، وترقيتُ من رتبة شرطيّ مُستجَد إلى رتبة ملازم أوَّل؛ ليتغيَّر رقمي العسكري، تبعًا لذلك، من الأرقام المخصَّصة لدون رُتب الضبَّاط، إلى تلك المخصَّصة للضباط، ليصبح (P1. 1451). أحدثت هذه الترقية استغراب شريحة عريضة من مُنتسبي الجهاز؛ وتساءل البعض عمَّن يكون هذا الذي تخطَّى ثمان رُتبٍ عسكرية، ومنهم من أَطلَق عليَّ مجازًا لقب الضابط السوبر. يُذكر، فإن مسألة تخطي الرُّتب، حدثت معي لمرةٍ ثانية بعد هذه الرُّتبة مُباشرة، حيث تمَّت ترقيتي من رتبة مُلازم أوَّل إلى رتبة رائد، دون أن أُعَرِّجَ، ولو للحظةٍ واحدة، على رُتبة نقيب؛ وكان ذلك في عام 1987م، بحكم الشاغر الذي كنت أشغله، وهو مدير الادعاء العام الجزائي؛ واتجاه رغبة مدير عام التحريات والتحقيقات الجنائية، آنئذٍ، العقيد محمد بن عبدالله بن مسعود الريامي، إلى تقويةِ مكانةِ الادّعاء العام الجزائي، فزكَّى ترقيتي الاستثنائية هذه إلى المفتش العام، معالي الفريق أول سعيد بن راشد الكلباني، الذي بدوره أيَّدَ التزكية، وأصدر قراره بترقيتي إلى رُتبة رائد.

س: ما هي الإدارات التي عملت فيها قبل انضمامك للادِّعاء العام الجزائي؟

ج: فور تخرُّجي في عام 1983م، تعيّنتُ في قسم التدريس في أكاديمية الشرطة، لمدة سنة تقريبًا، تحت إمرة النقيب سعيد بن هلال الكندي (تقاعد برتبة عقيد)؛ وكان الضابط الإداري هو النقيب هلال بن خالد المعولي (عُيّن لاحقًا مُفتشًا عامًا للشرطة والجمارك، برتبة فريق)؛ أمَّا رئيس قسم المناهج، فقد كان الرائد محمد بن عبدالله الريامي (عُيّن لاحقًا مُساعدًا للمفتش العام للعمليات، برتبةِ لواء)؛ وآمر الاكاديمية كان العقيد عبدالله بن علي النَّبري (عُيّن لاحقًا نائبًا للمفتش العام، برتبةِ لواء). استفدتُ من هؤلاء الضبَّاط الكثير من المعارف، وأخصُّ بالذكر النقيب سعيد بن هلال الكندي، الذي عملت تحت إدارته في التدريس عندما كنت شرطيًا مُستجدًا، وكذا بعد ترقيتي إلى رُتبة ملازم أوَّل. تعلمت منه الحرص على تحفيز المرؤوسين، لضمان ديمومة العطاء؛ وأن يكون القائد دائمًا قدوة حسنة لمرؤوسيه؛ وألا يبخل عليهم بالنصيحة والتوجيه المستمر. فقد كان يحرص دائمًا على إسداء النصيحة للمُلتحقين بالدَّوراتِ المختلفة، بضرورة الالتزام بالأخلاق الحميدة، ليكونوا أنموذجًا مثاليًا لرجل الشرطة.

وفي شهر أغسطس من عام 1984م، نُقلت إلى وحدة شرطة العاصمة، وعُينتُ مديرًا لإدارة التحقيقات، وكان نطاق الاختصاص المكاني يمتدّ من ولاية قريات، إلى حدود ولاية بركاء. كان معي تحت إمرتي ثمانية ضبّاط، لم يكونوا مؤهلين علميًا مثلي؛ إلّا أنهم جميعًا كانوا أكثر مني خبرةً. لذا، أنتهزُ هذه الفُرصة لأتوجّه إليهم جميعًا بجزيل الشكر، وعظيم الامتنان على احتوائهم لي، وتقبلهم النفسي لي كمديرٍ لهم، رغم صغر سني، وقلة خبرتي؛ وعمل كلٌّ في مجاله على تدريبي في العمل الشرطي الميداني، وكذا أبجديات التحقيق؛ فلولاهم، لما كان ليتحقق لي النجاح في ترؤس إدارة التحقيقات. أذكر من هؤلاء الضباط التالية أسماؤهم: الملازم أول سعيد بن جمعة الرجيبي، والملازم أول يعقوب بن غريب الهلالي؛ والملازم أول يونس بن جان الزدجالي، والملازم علي بن أحمد شمبيه البلوشي؛ والملازم نعمان بن حارث العامري. عملت في التحقيقات لمدّة سنة تقريبًا، حيث نقلت في عام 1985م، إلى مكتب الادِّعاء العام الجزائي.

س: لقد أوضحتم لنا في حوارٍ سابق، نشرناه في العدد الأول من مجلة المجتمع والقانون، مراحل تطوُّر الادعاء العام، وعن انضمامكم في مكتب الادِّعاء العام الجزائي أولاً، إلى أن عُينتم مديرًا للإدارة أولاً، ثم مديرًا عامًا؛ إلى أن صدر مرسومٌ سلطانيٌّ بتعينكم مُدَّعيًا عامًا في عام 2001م. يرجى بيان أهم التحدِّيات التي واجهها الادّعاء العام في بدايات الانفصال عن الشرطة؟

ج: في الحقيقة، يمكن القول أن التحديات التي واجهناها عندما حصل الانفصال، في أواخر عام 1999م، تكاد لا تُذكَر، أو هي في نطاق الهامش المقبول؛ إذا ما قارناها بالتحديَّات الجسيمة التي واجهتها بعض الدُّول التي مرَّت بتجربةٍ مماثلة ـ منها بريطانيا (إنجلترا وويلز) ـ من انفصال سلطة الاتهام من أجهزة الشرطة. وقبل أن أخوض في هذا الجانب البسيط، أودُّ أن أرجع بكم قليلاً إلى الوراء، وأنقل لكم الصورة عندما تم استحداث مكتب الادِّعاء العام الجزائي ضمن نطاق دائرة التحقيقات. فكثيرٌ من الضباط العاملين في التحقيقات، لم يستحسنوا فكرة وجود كيانٌ آخر ـ وإن كان يتبع لهم إداريًا ـ يُراجع الإجراءات المتَّخذة من قبلهم ويقيمُّها، ويُعيد إليهم القضايا، في كثيرٍ من الحالات، لاستيفاءِ النَّواقِص؛ وهو الذي يملك التصرُّف في الدَّعوى العُمومية، دونهم. وهنا أنتهز هذه الفرصة لأشيد بحِكمة معالي الفريق أول مُتقاعد سعيد بن راشد الكلباني، المفتش العام الأسبق، الذي ساند الادِّعاء العام الجزائي بشدَّة، وأصدر كثيرًا من القرارات المنظِّمة لسيرِ التحقيق وكذا تمثيل الاتهام أمام المحكمة؛ وكثيرًا من التوجيهات الخاصَّة بالتدقيق على القضايا قبل الإحالة إلى المحكمة، وبتحديدِ الرُّتب المؤهلة للتحقيقِ في الجنح وكذا في الجنايات. في نظري، لولا هذا التدخُّل السَّريع من المفتش العام، لما كان للادِّعاء العام الجزائي شأنٌ؛ ولما كان متهيئاً للانفصال.

أما التحديات التي ظهرت مُتفرِّقة، بعد الانفصال في أواخر عام 1999م، وبشكلٍ غير مُلفت، فيمكن تلخيصها في ردّةِ الفِعلِ النَّفسيَّة الطبيعيَّة لأيِّ جهةٍ تُنزع منها صلاحيَّات واختصاصات، ظلت لسنينٍ طويلة مسؤولة عنها؛ فمن الطبيعي، والحال كذلك، أن تظهرَ بعضُ الحساسيَّات في العمل، أو الغِيرة الوظيفية، إن جاز التعبير؛ خاصة في ظل الثقافة الشرطية التي تأنفُ من أن تشرف على عملها جهةٌ مدنية؛ كما ظهرت بعض الشكاوى تمحورَت في عدم اكتراث الادِّعاء العام بجهود الشرطة في كبح جماح الجريمة من ناحيتين: فمن ناحية، يُقرِّر عضو الادعاء العام الإفراج عن المتهمين الذين تجتهد الشرطة في ضبطِهم؛ بحجة عدم كفاية الدليل على اقترافهم للجُرم محل التحقيق؛ ومن ناحيةٍ أخرى، يقرر حفظ التحقيقات، للسَّبب عينه. وهنا أيضًا أودُّ أن أسجل فضل معالي الفريق هلال بن خالد المعولي، المفتش العام الأسبق أيضًا، الذي وقف وقفةً قويةً بجانب الادِّعاء العام، لاسيَّما وإننا كُنَّا ما زلنا في ظلِّ المرحلةِ الانتقاليَّة التي كان الادِّعاء العام يخضع فيها للإشراف الإداري للمُفتِّش العام؛ فعمل بحكمتِه على إزالةِ الحساسيَّات بين الفريقين من خلال استحضار روح الفريق الواحد التي سادت لسنينٍ طويلة؛ فشجَّع تبادل الزيارات بين الطرفين، والجلوس معًا على طاولة واحدة للتباحث بشأن القضايا، دون الاكتفاء بتبادل المخاطبات؛ فأصبحنا، لذلك، نرى قائد شرطة المحافظة يزور مدير الادعاء العام في المحافظة، والعكس أيضًا؛ وكذا على مستوى الضباط وأعضاء الادِّعاء العام؛ وأصبح ضابط التحقيق يتقبَّل الملاحظات، بل والتوجيه، بصدرٍ رحب من العضو.

س: المعروف أنكم أسَّستم مكتبًا للمُحاماة وللاستشارات القانونية، بعد خروجكم من الادعاء العام في عام 2004م. أرجو أن توضحوا أهم التحدِّيات التي واجهتموها في التحول إلى الجانب الدّفاعي، بعد أن ترسَّخ وتجذَّر فيكم الجانب الاتهامي؟

ج: التحدّيات ذات شِقَّين (عملي، ونفسي). فبالنسبةِ للجانب العملي، فأقولها بكلِّ وضوح وأمانة مهنية، أن طبيعة عملي في الادِّعاء العام لسنينٍ طويلة، جعلت خبرتي العملية محصورة عامةً في قانونيِّ الجزاء والإجراءات الجزائية؛ ولكن، انتقالي إلى الطرف المقابل، وهو طرف وكيل الدِّفاع، فتح لي آفاقًا واسعةً، ما كنت لأطَّلع عليها وأنا في الجانب الاتهامي، في الادِّعاء العام. نتعامل مع مختلف التشريعات والقوانين واللوائح، الوطنية منها والدولية؛ ناهيك عن الباب الواسع المتعلق بصياغة العقود. الدخول للمهنة من هذا الباب في عمل المحاماة والاستشارات القانونية مثل التحدي العملي الوحيد، أستطيع أن أقول. ولتجاوز هذا التحدي، ومن منطلق حرصي على إنجاز الأعمال وفق أبجديَّاتها العلمية الصَّحيحة؛ فإن أوَّل ما فعلته هو أن التحقت بدورات تدريبية في غرفة التجارة العالمية (ICC) في باريس، لأتعلَّم أصول ومبادئ التحكيم التجاري؛ كما شاركت في عدَّة دورات تدريبية في مراكز التحكيم المختلفة حول العالم.

أما التحدِّي النَّفسي، فتمثَّل في صعوبة تغيير البرمجة العقلية والنَّفسية لي أنا كشخص. ففي بدايات عملي في المحاماة، وعندما كنت أناقش الموكلين في تفصيلات ما يدَّعونه، كانت تظهر عليَّ أحيانًا النَّبرة الاتهامية؛ والحال عينه عندما كنت أتباحث مع محاميي المكتب حيثيات واقعةٍ معينة، وأخلص منها إلى رأيٍ محدد؛ كانوا ينبهونني أحيانًا إلى أنه تأويلٌ اتهاميٌّ صرف للأحداث؛ ويحق لنا، بصفتنا وكلاء الدِّفاع، أن نأوِل المعطيات إلى ما في صالح الموكلين.

س: ما هي الرسالة التي ترغب في إيصالها إلى أعضاء الادعاء العام؟

أود بدايةً أن أنتهز هذه السَّانحة لأُسَجِّل كلمةَ شُكرٍ لسعادة الشيخ حسين بن علي الهلالي، المدَّعي العام السَّابق، على التسهيلات الجَمَّة التي قدَّمها للمُحامين، تمكينًا لهم للقيام برسالتهم خيرَ قيام؛ ومن ذلك، تفعيل نظام الرَّبط الآلي بين مكاتب المحاماة والادِّعاء العام، والذي بموجبه يجيز للمكاتب الاطلاع على القضايا آليًا من دون عناء. وقد كان لي الشرف بأن يكون مكتبي أوَّل مكتبٍ عُمانيّ يستفيد من هذا النظام. والشكر موصول أيضًا إلى سعادة المدَّعي العام الحالي، الشيخ نصر بن خميس الصَّواعي، على تفضّله بدعوتي للجلوسِ معه، في بدايات عهده في هذا العمل الشّاق، الذي أتمنى له، من صميم القلب، النجاح فيه، ومواصلة البناء. شكري موصولٌ أيضًا إلى المختصيّن كافةً في الادِّعاء العام، لما يقدمونه من تسهيلاتٍ لمكاتب المحاماة، تحقيقًا للرسالة السامية التي نضطلع بها. هذا الموقف النبيل من الادعاء العام، رسَّخ في عقيدتنا مفهومًا مُؤدّاه أن الادِّعاء العام فعلاً هو خصم شريف في الدعوى العمومية، ولا يركز في مجرد الإدانة، بقدر تركيزه في إحقاق الحق، وإن كان ثمرة هذا الحق براءة المتهم؛ فجميعنا يعمل لهدفٍ واحد، ألا وهو نُصرة الحق والعدالة.

وقبل أن أوجه رسالتي لأعضاء الادِّعاء العام، أودّ أن أوجّه رسالة إلى حملة الشهادات العليا، بالمجمل، وأقول لهم: حذاري أن يُصيبكم الغرور، أو التكبُّر، أو التعامل مع الناس بفوقية، بسبب حصولكم على الشهادات العليا؛ ذلك لأن الصِّفات الحسنة، والأخلاق الحميدة، والتواضع هي الخصال التي سترفع من شأنك، ويدفع العامة إلى التعامل معك ومساعدتك. لن تكونوا في غنىً عن زملائكم المخضرمين في العمل، لمجرد حصولكم على الشهادات العليا؛ فدونما الانتقاص من مكانة المتعلمين؛ ينبغي ألا نستهين بالخبرة العملية، ودورها الرائد في الانتاجية. ولعل ما أشرت إليه من ترؤسي لإدارة التحقيقات فور عودتي من الدراسة، وأنا منعدم الخبرة، خير مثال لما أقول.

أما رسالتي لأعضاء الادِّعاء العام، فهي على النحو التالي: عليكم دائمًا وضع مضامين المحافظة على شرف وكرامة ونزاهة مهنة الادعاء العام نُصب أعينكم. وعندما أقول شرف وكرامة الوظيفة، فلا أقصد من ذلك المعنى الضيّق للاتجار بالوظيفة فحسب؛ وإنما المعنى الواسع أيضًا، المتعلق بقبول الدعوات للعزومات، والهدايا من بابٍ أولى. وأن تتذكروا أن العدالة البطيئة إنما هي إنكارٌ للعدالة. هذا لا يعني أن تكون السُّرعة على حساب الجودة، التي تعني هنا المساس بالعدالة؛ وعكس ذلك هو الصحيح؛ أدعوهم إلى التأني المحمود غير المبالغ فيه، للوصول إلى القرار الصحيح. فإذا كانت موجبات العدالة تدعونا إلى حفظ التحقيقات، فإن الإحالة إلى المحكمة هي إجهاض للعدالة.

عمل الادِّعاء العام يحمل في طيّاته جُلّ معاني إنكار الذات. نعم إنكار الذات؛ إذ تدعوك أبجديّاته إلى تقديم المصلحة العامة على حساب المصالح الشخصية لك ولأسرتك؛ وهذا هو قدركم، كما كنتُ أقول دائمًا لزملائكم السَّابقين. كنت أقول لهم، أيام ما كنّا لا زلنا ضباط شرطة: “من لا يستطع تحمّل عناء هذا العمل الشَّاق، فسوف نُنسِّق له مع الموارد البشرية لنقله إلى الخيالة”، دونما الانتقاص طبعًا بمكانة الخيالة وأهميتها. راعوا دائمًا أن تتعاملوا مع جميعِ الأطراف، من دون تحيُّزٍ؛ واجتناب جميع أشكال التمييز الاجتماعي، أو الديني، أو العنصري، أو الثقافي، أو أيِّ نوعٍ من أنواع التمييز؛ وأن يكون الاعتبار الوحيد أمامكم هو وضع الحق في نصابِه الصَّحيح. أناشدكم أيضًا، عند التحقيق مع المتهمين، مُراعاة الموضوعية التامة، وذلك من خلال الاهتمام بكافة ظروف القضية ذات الصِّلة بالموضوع، وإن كانت تؤدي إلى مصلحة المتهم؛ لأنكم خصوم شرفاء في الدّعوى العمومية.

أخيرًا، وليس آخرًا، راعوا الأماكن التي ترتادونها، وتذكروا أن ما هو مُباحٌ للعامة، قد لا يكون كذلك بالنسبةِ لكم؛ فهفوات العامة، كبائِر العُلماء، كما جاء في الأثر. ولعل من نافلة القول، أن تراعوا من ترافقون؛ فكلُّ قرين بالمقارن يقتدي.

حاوره مُساعد المدّعي العام / ناصر بن عبدالله الريامي

رئيس المكتب الفني

صفحة تصدرها «الخليج 365» بالتعاون مع الادعاء العام

إيمانا منهما بأهمية تثقيف المجتمع قانونيا ومعرفة الآثار المترتبة جزائيا على الأشخاص المخالفين لمواده وتوعية المجتمع وتثقيفه حتى لايقع أفراده تحت طائلة القانون بجهل أو عدم معرفة من خلال طرح قضية ومعرفة جوانبها القانونية وعقوبتها والآثار المترتبة عليها .