ثلاثة مشاريع تفوز بجائزة صلالة للمياه والصرف الصحي فـي نسختها الأولى لهذا العام

في المحليات 13 يونيو,2020 نسخة للطباعة

أعلن مجلس البحث العلمي بالتعاون مع شركة صلالة لخدمات الصرف الصحي عن أسماء الفائزين بجائزة صلالة للمياه والصرف الصحي في نسختها الأولى لعام (2019 ـ 2020)، حيثُ بلغ عدد المتقدمين 64 مشاركًا من الباحثين الأكاديميين وطلبة مؤسسات التعليم العالي والمهتمين والمبتكرين بالسلطنة.

وقد جاءَ في المركز الأول مشروع (التحلية الميكروبية الذكية لمعالجة مياه الصرف الصحي وتوليد الكهرباء من خلال مراقبة الوقت الفعلي) للفريق المكون من الدكتور عبد الله المأمون والدكتورة طاهرة جعفري والمهندس علي الموسوي من جامعة السلطان قابوس.

وتقاسم المركز الثاني مناصفة كل من: المهندس عماد العبيدون من شركة صلالة ميثانول عن مشروع (معالجة مياه الصرف الصحي عن طريق عملية التخثير الكهربائي) مع الفريق المكون من الدكتورة وفاء الرواحية وهنادي العامرية ومروة الريامية ومريم الهاشمية من الكلية التقنية العليا وذلك عن مشروع (أكسيد الكربون المنشط لتحلية وتنقية المياه باستخدام الطاقة الشمسية)، حيث سينال المشروع الحاصل على المركز الأول (4000) ريال عماني، في حين سيحصل الفائزون بالمركز الثاني على (2000) ريال عماني.

وقد اشتملت الجائزة على عدة مجالات مختلفة نابعة من واقع التحديات المائية الموجودة في السلطنة، والتي تسعى الجائزة عبرها إلى إيجاد حلول لها عبر إشراك المجتمع المحلي من الباحثين والمواطنين والمقيمين، وهذه المحاور هي: تقنيات تجميع وتصريف مياه الصرف الصحي/‏ مياه الأمطار، وإدارة شبكات المياه والصرف الصحي، وتقنيات معالجة المياه العادمة، وتقنيات معالجة الحمأة والروائح المصاحبة، وطرق إعادة استخدام وتخزين المياه المعالجة والمخلفات الصلبة المعالجة. وتنص شروط الجائزة على أن يكون المشارك عمانيًّا أو مقيمًا على أرض السلطنة، ويولي اهتمامًا بقضايا وتحديات قطاع المياه، بحيث يندرج تحت فئات الباحثين الأكاديميين أو الطلبة أو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال أو الباحثين عن عمل.

الجدير بالذكر أن جائزة صلالة للمياه والصرف الصحي تهدف إلى إيجاد حلول ابتكارية لمواجهة التحديات التي تواجه قطاع المياه بشكل عام وخدمات الصرف الصحي بشكل خاص، مع إمكانية تحويل هذه الأفكار إلى منتجات يمكن تسويقها في السوق المحلي والعالمي، وهي مبادرة رائدة بتنظيم من مجلس البحث العلمي ودعم من شركة صلالة لخدمات الصرف الصحي، وتهدف إلى إيجاد حلول ابتكارية لمواجهة التحديات التي تواجه قطاع المياه بشكل عام وخدمات الصرف الصحي بشكل خاص وتشجع المبادرات البحثية المتميزة من الفرق العلمية، مع إمكانية تحويل هذه الأفكار إلى منتجات يمكن تسويقها في السوق المحلي والعالمي.