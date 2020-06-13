بدء التسجيل فـي دورة «البرنامج الذهبي لحفظ القرآن الكريم عن بُعد» للعام الجاري من أجل حفظ وإتقان القرآن الكريم بطريقة منهجية جديدة

في المحليات 13 يونيو,2020 نسخة للطباعة

كتب ـ علي السليمي:

يسر الجمعية العمانية للعناية بالقرآن الكريم بمركز ولاية السيب أن تُعلن عن بدء التسجيل في دورة (البرنامج الذهبي لحفظ القرآن الكريم عن بُعد) لعام (1441هـ/‏2020م).وتهدف الجمعية من إقامة هذه الدورة لرؤيتها الريادية في تعليم القرآن الكريم وتحفيظه لشرائح المجتمع كافة، حيث إن من مميزات البرنامج الذهبي أنه برنامج معتمد لدى الجمعية العمانية للعناية بالقرآن الكريم ومطبق في عدد من الدول العربية، وهو برنامج مبتكر في حفظ وإتقان القرآن الكريم بطريقة منهجية جديدة، كذلك معاهدة القرآن الكريم ومراجعته بطريقة التسبيع أو (فمي بشوق)، كما وُضع البرنامج بمرونة ليلائم كل الأعمار والفئات بمختلف القدرات والإمكانات، بالإضافة إلى وجود برنامج خاص بطلاب مرحلة التلقين (ما قبل المدرسة).وستكون منصة التعليم هي (تطبيق الزووم zoom)، وتستهدف الدورة عددا من الفئات وهي: فئة دون سن المدرسة من عمر 4 سنوات فأكثر، وطلاب وطالبات سن المدرسة، والرجال والنساء عمومًا. وستكون مدة الدورة ستة أسابيع خلال الفترة من 14 يونيو الجاري وحتى 23 يوليو القادم خلال الفترة من الأحد إلى الخميس في الفترة الصباحية (من الساعة 10:00 صباحًا، ولمدة ساعتين)، والفترة المسائية:(من الساعة 4:30 مساءً، ولمدة ساعتين)، وستكون هناك رسوم للدراسة وهي (10) ريالات عمانية عن الفترة الواحدة (صباحًا/‏ مساءً).أما عن برامج الدورة فتشمل تحفيظ يومي مباشر عن بُعد، وتلاوة وتصحيح لمقرر الحفظ قبل التحفيظ، وبرنامج مراجعة يومي للماضي البعيد والقريب، وأن لكل مشارك نصيبًا يوميًّا من الحصة لتلاوة مقرر الحفظ الآتي، وتسميع مقرر الحفظ الحالي، ومراجعة الماضي البعيد والقريب. وحول عملية شروط التسجيل لهذه الدورة فستكون بدخول المشارك أو ولي الأمر في مجموعة (الواتس أب)، وموافقة ولي الأمر والمشارك على القوانين الداخلية، والدفع المسبق قبل دخول مجموعات التعليم عن بُعد بواسطة الحساب البنكي لمركز ولاية السيب، كما أن من شروط والتزامات المشارك: أنه يجب على المشارك أن يلتزم بالأخلاق العامة، وبقوانين الإدارة، وبإرشادات المعلمين، والتزام المشارك بالمشاركة اليومية في الوقت المحدد، وتنفيذ الواجبات، وكذلك التزام المشارك بإرسال ما هو متعلق بالدرس أو الدورة فقط، وعدم إرسال أي شيء خارج عن ذلك، بالإضافة أن يلتزم المشارك بعدم المطالبة برجع أي مبلغ سدده حال انسحابه من الدراسة تحت أي ظرف، حيث إن عدم الالتزام بالقوانين يُعرِّض المشارك لتطبيق القوانين المتبعة لدى الإدارة.