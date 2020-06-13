قوات السلطان المسلحة تساهم فـي تفعيل نقاط السيطرة والتحكم على الطرق المؤدية إلى ظفار وجبل شمس والجبل الأخضر وجزيرة مصيرة

مسقط ـ العمانية: تنفيذًا لقرارات اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد ـ ١٩) والمتعلقة بغلق محافظة ظفار وجبل شمس والجبل الأخضر وجزيرة مصيرة تساهم قوات السلطان المسلحة ممثلة بوحدات من الجيش السلطاني العماني في تفعيل نقاط السيطرة والتحكم المشتركة على الطرق المؤدية إلى الوجهات المشمولة بالقرار المذكور، وذلك اعتبارًا من الساعة 12 من ظهر أمس وحتى الثالث من شهر يوليو القادم.

وتدعو قوات السلطان المسلحة جميع المواطنين والمقيمين الالتزام التام بما جاء في قرارات اللجنة العليا والتعاون مع القائمين على هذه النقاط المشتركة لما فيه المصلحة العامة وتحقيق السلامة للجميع من هذه الجائحة وما تحمله من تداعيات وتأثيرات.

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