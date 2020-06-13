تعلن شرطة عمان السلطانية (الإدارة العامة للمرور) للمواطنين مدربي السياقة بأنه سيتم بدء اختبار المتقدمين للحصول على رخصة السياقة ابتداء من يوم غد (الاثنين) الموافق ١٥ يونيو الجاري. وسيتم تسهيل هذه الخدمة بما يتماشى مع الإجراءات الاحترازية لقرارات اللجنة العليا للحد من تفشي فيروس كورونا من خلال الاتصال بإدارات المرور بمحافظات السلطنة اعتبارا من اليوم (الأحد) لحجز موعد الاختبارات، ونرجو من الجميع التعاون لما فيه الصالح العام.

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كانت هذه تفاصيل خبر اعتبارا من اليوم لحجز الموعد .. الشرطة: بدء اختبارات المتقدمين للحصول على رخصة السياقة وفق الإجراءات الاحترازية لقرارات اللجنة العليا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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