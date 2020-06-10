تماشيا مع توجهات الحكومة فـي مختلف القطاعات.. «الصحة» تنتهج سياسة التعمين أولوية وطنية وتحرص على تنفيذها فـي جميع المستويات

في المحليات 10 يونيو,2020 نسخة للطباعة

مسقط ـ «الخليج 365»:

منذ بداية النهضة المُباركة ووزارة الصحة تُولي جل اهتمامها لتقديم خدمات طبية وعلاجية ذات جودة عالية لأفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين، وقد بدأت المسيرة الصحية في السلطنة أولى خطواتها المنظمة عندما أمر جلالة السلطان قابوس ـ طيب الله ثراه ـ في خطاباته السامية بتأهيل الأطباء والفئات الطبية المساعدة العُمانية بمختلف التخصصات الطبية والفنية، وكذلك بقية الموظفين من إداريين وفنيين.

وقد انتهجت وزارة الصحة سياسة التعمين أولوية وطنية وأعطتها اهتمامًا كبيرًا وحرصت على تنفيذها على جميع المستويات وذلك تماشيًا مع توجهات الحكومة في مختلف القطاعات، ولم يقتصر التعمين على الوظائف الطبية وطب الأسنان والتمريض والصيدلة ولكن شمل كل الوظائف الطبية المساعدة، فقد قامت الوزارة بجهود كبيرة لتوفير الكثير من الوظائف، سواءً بالتعيين المباشر أو بالتعيين عن طريق نظام الإحلال، حيث تم تحقيق نتائج طيبة وملموسة على هذا الصعيد في ظل التركيز الكبير على جودة الخدمات الصحية ورفع كفاءة العاملين في هذا القطاع الحيوي المهم وتحقيق الأمان المهني.

ونظرًا لعدم توافر الدرجات المالية برغم الاحتياجات المتزايدة للفئات الطبية والطبية المساعدة لتواكب النمو السكاني والانتشار العمراني في السلطنة، فإن الوزارة استطاعت بجهودها الذاتية أن توفر الكثير من الوظائف الطبية والطبية المساعدة لاستيعاب المُخرجات الوطنية في مختلف التخصصات دون تحميل الموازنة العامة للدولة أعباءً مالية إضافية، مع الحرص على أن يكون عنصر الكفاءة حاضرًا عند اختيار المتقدمين لشغل هذه الوظائف، إضافة إلى ذلك، فإن وزارة الصحة ماضية في تنفيذ خططها فيما يتعلق بالتعمين من خلال لجانها المختلفة، ومنها لجنة متابعة تنفيذ سياسة التعمين، التي تقوم بجهود واضحة في هذا الخصوص بالتعاون مع الجهات المختصة ذات العلاقة داخل الوزارة.

وفي لقاء مع خالد بن عبدالله المنظري مدير عام الشؤون الإدارية بوزارة الصحة ورئيس لجنة متابعة تنفيذ سياسة التعمين بالوزارة أوضح بأن المعلومات الإحصائية فيما يتعلق بتعمين العاملين في الوظائف الطبية والطبية المساعدة حتى نهاية العام الماضي تُشير إلى ارتفاع نسبة التعمين حيث تتراوح بين 80% و94% لتصل إلى 100% في بعض التخصصات، حيث بلغت نسبة التعمين بين الأطباء الاستشاريين 72% وبين الأطباء البشريين إجمالًا 39%، وبلغت النسبة 65% في وظائف التمريض وفي وظائف المختبرات الطبية، و94% في وظائف الصيدلة، و74% في الوظائف الطبية المساعدة.

وقال المنظري: إن قطاع الصحة من القطاعات الحيوية في توفير فرص العمل للمواطنين، وإن الوزارة تعمل وفق خططها الاستراتيجية للتوظيف على رفع نسب التعمين الحالية تدريجيًّا بمختلف التخصصات الطبية والطبية المساعدة، كما تأمل الوزارة تحقيق الهدف المنشود، وهو تعمين جميع الوظائف مستقبلًا بنسبة تصل إلى 90% مع الحرص على تلقي الموظفين الجدد التدريب المناسب والاستفادة من الخبرات الطويلة للموظفين القُدامى.

واستطرد أيضًا أن الوزارة حاليًّا تستقطب مُخرجات المجلس العماني للاختصاصات الطبية التي خضعت للدراسة والتدريب، حيث يتم تعيينها في الوظائف الطبية بدلًا عن الوافدين، كما أن التنسيق جارٍ الآن لتعيين عدد من أطباء العموم الملتحقين حاليًّا بالتدريب في المجلس والمتوقع انتهاء تدريبهم هذا العام لمباشرة الـعمل خلال العام المقبل 2021، وهو ما أكده الإعلان عن (140) وظيفة لأطباء العموم المنشور يوم الثلاثاء الثاني من يونيو الجاري.

وأضاف: على صعيد آخر قامت الوزارة خلال العام المنصرم وبالتحديد خلال الفترة 1/‏1/‏2019 حتى 31/‏12/‏2019 بتعيين (1262) خريجًا من المخرجات الطبية المساعدة، سواء على مستوى البكالوريوس أو الدبلوم.

ولفت المنظري عناية مؤسسات التعليم الصحي قراءة سوق العمل بالقطاع الصحي بالسلطنة بمهنية عالية لتوجيه برامجها بما يخدم توفير الاحتياج الوطني الحالي والمستقبلي من الكفاءات الطبية والطبية المساعدة.

أما بالنسبة لأطباء الأسنان فأوضح المنظري بأن إجمالي نسبة التعمين في وظائف أطباء الأسنان حتى نهاية مايو من العام الجاري قد بلغت 84% موزعة على: 100% في أطباء الأسنان الاستشاريين، و89% في وظيفة طبيب اختصاصي أول أسنان، و80% في وظيفة اختصاصي أسنان، و84% في وظيفة طبيب أسنان.