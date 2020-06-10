الهيئة الوطنية للمساحة توقع على برنامج «تعاون» مع شركة تقنيات الاتصالات الفضائية

في إطار التطوير والتحديث المستمر لبرامجها المختصة بالمساحة والمعلومات الجغرافية المكانية، وقَّعت الهيئة الوطنية للمساحة صباح أمس بمقرها ببيت الفلج على برنامج (تعاون) مع شركة تقنيات الاتصالات الفضائية.

وقد وقَّع من جانب الهيئة، العميد الركن جوي أحمد بن سيف البادي رئيس الهيئة الوطنية للمساحة بوزارة الدفاع، بينما وقَّعه من جانب الشركة، المهندس سالم بن سعيد العلوي المدير التنفيذي لشركة تقنيات الاتصالات الفضائية. ويهدف برنامج (تعاون) في مجال الأقمار الاصطناعية الخاصة لتحديد برنامج التعاون المشترك للاستثمار في مجال صور الأقمار الاصطناعية الخاصة بمراقبة الأرض والاستشعار عن بُعد، بما في ذلك إنشاء محطة الاستقبال الأرضية لصور الأقمار الاصطناعية بمراقبة الأرض وتطبيقاتها المختلفة لتحقيق التجانس والتكامل في هذا المجال وتوحيد الجهود كل في مجاله.

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