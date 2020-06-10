وزير الصحة يطلع على سير العمل بمستشفى خولة ويشيد بجهود كافة العاملين به فـي مواجهة فيروس «كوفيد ـ 19»

حث جميع العاملين الصحيين على ضرورة الحفاظ على سلامتهم وسلامة عائلاتهم

ضمن إطار استمرار جهود وزارة الصحة للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد ـ 19)، قام معالي الدكتور أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي وزير الصحة صباح أمس بزيارة لمستشفى خولة، وذلك للاطلاع عن كثب على الجهود التي يقوم بها العاملون بالمستشفى لمجابهة فيروس كورونا (كوفيد ـ 19) وللاطمئنان على سير العمل بالمستشفى.

شملت زيارة معاليه وحدة العناية المركزة ووحدة الحوادث والطوارئ وأقسام المختبرات الطبية، وقسم عزل المرضى المصابين بفيروس كورونا (كوفيد ـ 19)، وعددًا من الأقسام الاخرى بالمستشفى.

وقد التقى معالي الدكتور وزير الصحة خلال زيارته بطاقم إدارة المستشفى وبالعاملين الصحيين، واستمع إلى مقترحاتهم وآرائهم حـول تحسين جودة الخدمات المقدمة لعلاج المرضى، حاثًّا معاليه في ذات الوقت الجميع على بذل قصارى الجهد خلال هذه الفترة الحرجة التي يمر بها العالم والسلطنة ليست بمعزل عنه، كما زار معاليه عددًا من المرضى واطمأن على صحتهم وعلى سير العملية العلاجية.

وقد وجَّه معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة كلمة شكر لكافة العاملين الصحيين، أعرب خلالها عن سعادته بزيارة هذا الصرح الصحي المهم بالسلطنة بين عـدد من الزملاء العاملين في القطاع الصحي.

مشيرًا معاليه إلى أن الهدف من زيارته للمستشفى جاء لتقديم كلمة شكر وتقدير لكافة العاملين في القطاع الصحي من أطباء وممرضين وفئات طبية مساعدة ومهندسين وإداريين، وأشاد بجهودهم الكبيرة، مؤكدًا أن الكل يبذل جهده والكل كان له دور كبير في تقديم الرعاية الصحية اللازمة لكافة المرضى بشكل عام، والمرضى المصابين بفيروس (كوفيد ـ 19)، وجهودهم في الحد من انتشار هذا الفيروس.

وقال معالي وزير الصحة خلال لقائه بالطاقم الطبي: يكفينا فخرًا أن صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ في اجتماعه باللجنة العليا أشاد وشكر كافة العاملين الصحيين، وأنه ما زال ـ حفظه الله ورعاه ـ يتابع وبشكل مستمر الوضع كاملًا، وإشادته بالقطاع الصحي مستمرة، ويُعدُّ ذلك كله حافزًا لهم لمواصلة العطاء والعمل المخلص لهذا الخليج 365 العزيز.

وحثَّ معاليه جميع العاملين الصحيين على ضرورة الحفاظ على سلامتهم وصحتهم وسلامة عائلاتهم من خلال اتباع أقصى معايير السلامة والحرص على ارتداء الملابس الواقية، واتخاذ أدوات الحماية الشخصية حسب الإرشادات التي صدرت من الجهات المعنية وذلك بهدف الوقاية من هذا الوباء، مؤكدًا أن أهم ما تملكه وزارة الصحة والقطاع الصحي بشكل عام هو الكوادر البشرية.

من جانبه ثمَّن الدكتور عبدالله بن حمود الحارثي مدير عام مستشفى خولة وتقديره لزيارة معالي الوزير للمستشفى، مؤكدًا أنها دافع قوي لجميع العاملين بالمستشفى لبذل جهود أكبر لخدمة المرضى والمراجعين.

مشيرًا إلى أن مستشفى خولة اتخذ كافة الاستعدادات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس (كوفيد ـ 19) ووضع خطة عمل للاستجابة لأي أوضاع طارئة قد تترتب على انتشار المرض، مؤكدًا أن المستشفى لديه القدرة الجيدة على استيعاب المرضى في غرف العزل وأسرة العناية المركزة إذا استدعى الأمر لذلك، منوهًا بأن المستشفى يعمل وفق منظومة متكاملة في السلطنة بالتعاون مع مستشفيي السلطاني والنهضة وتقديم الدعم والإسناد لمواجهة جائحة (كوفيد ـ 19) مثل توفير أسرَّة العناية المركزة للمرضى المصابين المحتاجين لها.