فهد بن محمود يترأس اجتماع اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع فيروس كورونا ويشيد بجهود جميع القطاعات فـي الدولة

مسقط ـ العمانية: ترأس صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء أمس اجتماعًا للجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفید ـ 19).

وقد استهل سموه الاجتماع بتقديم الشكر والتقدير للجنة العليا برئاسة معالي السيد وزير الداخلية على الجهود المتواصلة التي تبذلها اللجنة والدور المقدر الذي تقوم به للمساهمة في تقليص الآثار غير المواتية للجائحة التي عمت كافة دول العالم، وما نتج عنها من تبعات صحية واقتصادية واجتماعية.

كما أعرب سموه عن تقدير الحكومة للجهود التي قامت بها جميع القطاعات في الدولة، وبالأخص قوات السلطان المسلحة وشرطة عمان السلطانية والأجهزة الأمنية، إلى جانب الدور الإنساني المهم الذي يقوم به القطاع الصحي لرعاية صحة الأهالي والمقيمين، بالإضافة إلى ما تقوم به المؤسسات والهيئات في القطاعين العام والخاص، مشيرًا سموه إلى أن وسائل الإعلام تضطلع بدور بارز ومقدر في هذا الخصوص، وأن تضافر تلك الجهود قد أسهم في تحقيق نتائج إيجابية أدت إلى تفادي حجم المخاطر التي حدثت في بعض الدول الأخرى، معربًا بأن رقي المجتمع العماني ودوره الإيجابي في الاستجابة والتعاون مع قرارات اللجنة العليا قد أدى إلى الحد من التأثيرات المصاحبة لهذه الجائحة، داعيًا سموه المولى عز وجل أن يحفظ هذا البلد الآمن وقيادته من كل مكروه، وأن يوفق الجميع لما فيه الخير والسداد.