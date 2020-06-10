السلطنة تشارك فـي اجتماع وزراء الصحة العرب عبر الاتصال المرئي

مناقشة تشجيع استمرار الإمدادات الإغاثية الأساسية والمستحضرات والتجهيزات الطبية

مسقط ـ «الخليج 365»:

شاركت السلطنة أمس في اجتماع مجلس وزراء الصحة العرب عبر الاتصال المرئي لمناقشة البيان الصادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية بشأن مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا (كوفيد ـ 19). ترأس وفد السلطنة المشارك في الاجتماع سعادة الدكتور محمد بن سيف الحوسني وكيل وزارة الصحة للشؤون الصحية.

وقد ناقش المجتمعون عددًا من المواضيع أهمها: تعزيز التنسيق العربي في مواجهة التداعيات الصحية للأزمة، مع النظر في تقديم الدعم اللازم للدول العربية الأكثر احتياجًا حسب الإمكانات المتاحة لدى كل دولة، وتعزيز أنظمة الصحة العامة مع إعطاء أولوية لدعم البلدان العربية ذات النظم الصحية الضعيفة وبصفة خاصة البلدان التي تعاني من أزمات إنسانية.

كما ناقش الاجتماع كذلك تشجيع استمرار الإمدادات الإغاثية الأساسية والمستحضرات والتجهيزات الطبية حال توافرها فيما بين دول المجلس، وإعداد دراسة عاجلة لاحتياجات ومتطلبات مرحلة ما بعد الجائحة بهدف تعزيز مناعة وجاهزية النظم الصحية والتعاون بين الدول الأعضاء للتعامل مع أي حدث طارئ في المستقبل، وتنسيق مجلس وزراء الصحة العرب مع منظمة الصحة العالمية بشأن مستجدات التدابير والاحتياطات العالمية لمكافحة (كوفيد ـ 19). كذلك ناقش المجتمعون المشاركة والانخراط بفاعلية في الجهود الدولية الهادفة إلى التوصل لعلاج ناجع لـ(كوفيد ـ 19) والعمل على توفيره بأسرع وقت في الدول العربية، وتعزيز التعاون والشراكة بين الدول العربية في مجال البحوث الحيوية والفيروسية، ودعوة منظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى حماية الأسرى في السجون.