بلدية مسقط تعلن عن الحزمة الثالثة من الأنشطة المسموح لها بمزاولة الأعمال

في المحليات 9 يونيو,2020 نسخة للطباعة

أعلنت بلدية مسقط عن قائمة الحزمة الثالثة من الأنشطة والتي تضمنت عدد (49) نشاطًا سُمح لها بمزاولة الأعمال شريطة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والضوابط والاشتراطات المحددة بالتنسيق مع وزارة الصحة يأتي ذلك في إطار التنسيق المشترك مع اللجنة العليا المكلفة بمتابعة التطورات الناتجة عن انتشار كوفيد19 ومراجعة قرار مزاولة بعض الأنشطة لأعمالها وفق ما يضمن تطبيق الإجراءات الوقائية عند تقديم الخدمة واتخاذ كافة الاشتراطات الصحية المتعلقة بسلامة العاملين والمتعاملين مع مقدمي الخدمات، فقط.

وقد أشارت بلدية مسقط إلى أن قرار السماح للأنشطة بمزاولة أعمالها لا يشمل المحلات والأنشطة الواقعة في المراكز التجارية وكذلك المحلات في منطقة مطرح والمنطقة الصناعية بالوادي الكبير كما أن القرار مرتبط في الأصل بتطبيق الاشتراطات الصحية الواجب توفيرها أثناء تقديم الخدمة؛ ضمانًا للصحة العامة، ولاستمرارية تقديم الأنشطة لخدماتها، وتجنبًا للمخالفات، حيث أكدت بدورها أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة وفق القوانين والقرارات واللوائح المنظمة حيال المخالفين.

الأنشطة والاشتراطات الصحية

كما أكدت بلدية مسقط على الإرشادات التوجيهية فيما يخص مُقدمي الخدمة والعملاء على حد سواء؛ كأهمية غسل اليدين بشكل متكرر بالماء والصابون، أو تعقيمهما باستخدام المعقمات الكحولية، مع تجنب لمس العينين والفم والأنف بيدين غير نظيفة، أو بعد لمس الأسطح الملوثة، وكذلك الحرص على تغطية الفم والأنف بمنديل ورقي أو بالمرفق عند السعال أو العطس، مع الإشارة إلى عدم المصافحة، ووضع مسافة أمان مُناسبة بين الأشخاص وفي حدود مترين، والامتناع كذلك عن مشاركة معدات الوقاية الشخصية: (مثل الخوذات والقفازات وأقنعة الوجه).

أما بشأن بيئة العمل في النشاط أو المحل، فقد أكدت الإرشادات الوقائية على أهمية تأمين التهوية المناسبة، وتعزيز التباعد الجسدي؛ لتقليل الاتصال الوثيق ما بين العاملين بالنشاط، وكذلك بالنسبة للعاملين في الأنشطة والمحلات والمستهلكين، مع تحديد الحد الأدنى للمسافة (2م)، أو العمل على وضع حواجز أو لوائح شفافة (حسب مُعدل الخطورة للعدوى) داخل المؤسسة.

كما أشارت الإرشادات على أهمية توفير سجل للعاملين بالأنشطة لتحديد الفترات الزمنية (صباحًا ومساءً)، مع العمل بقدر الإمكان على استخدام الوسائل الإلكترونية والوثائق الرقمية للحد من الاتصال البشرى إلى الحد الأدنى، وكذلك العمل على تفعيل نظام المواعيد للعملاء، وتقليل الفترات الزمنية لتواجدهم في المؤسسة، وعدم نقل موظفي المؤسسة من فرع لآخر. كما أشارت إلى أهمية توفير وسائل ومعدات الوقاية الشخصية المناسبة، مع حث العاملين بالأنشطة والمحلات على ضرورة تعقيم كافة الأدوات المستخدمة في ممارسة الأعمال؛ ومنها الأجهزة والمعدات المشتركة مثل الهواتف، والأجهزة اللوحية، وأجهزة السحب الآلي المتنقلة، والأجهزة الأخرى.

وإذ تقدر بلدية مسقط تعاون أصحاب الأنشطة بالالتزام بما جاء، فإنها تعول بالمثل على أفراد المجتمع حرصهم في عدم التعامل مع الأنشطة والمحلات التي تتجاوز الاشتراطات الصحية، كما تدعو البلدية إلى التواصل مع مركز اتصالات مسقط (1111) لإبداء أية ملاحظات فيما يخص مقدمي الخدمات وأصحاب الأنشطة التجارية؛ ضمانًا لبيئة صحية آمنة وخدمةً للصالح العام.