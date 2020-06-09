إغلاق مواقع سياحية وإعادة فتح أنشطة اقتصادية

في الأولى, المحليات 9 يونيو,2020 نسخة للطباعة

مسقط ـ العمانية: عقدت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد ـ 19) اجتماعًا صباح أمس برئاسة معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية بحضور جميع أعضاء اللجنة بديوان عام وزارة الداخلية لمتابعة تطورات هذه الجائحة، وإجراءات الوقاية منها وسبل تجنب انتشارها، والتعامل مع آثارها المختلفة. ونظرًا لحلول موسم السياحة الصيفية في السلطنة، وفي ضوء الإجراءات الاحترازية التي أقرَّتها اللجنة للحدِّ من انتشار هذا المرض، فقد قرَّرت إغلاق الجبل الأخضر، وجبل شمس، وولاية مصيرة، ومحافظة ظفار، ومنع أيِّ تجمُّعات أو أنشطة سياحية فيها، اعتبارًا من الساعة الثانية عشرة ظهر يوم السبت الموافق 13 يونيو 2020م حتى نهاية يوم الجمعة الموافق 3 يوليو 2020م، وسيتم تقييم الوضع حسب المعطيات الوبائية لكل منطقة على حدة. كما قررت اللجنة ـ بناءً على التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص ـ إعادة فتح حزمة جديدة من الأنشطة التجارية والصناعية ابتداءً من اليوم (الأربعاء)، وستقوم الجهات المختصة بالإعلان عن تفاصيلها، والاشتراطات الصحية اللازمة لمزاولتها. وتؤكد اللجنة على ضرورة الالتزام التام بالضوابط الاحترازية التي حددتها الجهات المختصة لتجنُّب الإصابة بهذا المرض وانتشاره.