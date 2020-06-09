صحار ـ « الخليج 365»:

توقع اليوم وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه ممثلة بالمديرية العامة للبلديات الإقليمية وموارد المياه بمحافظة شمال الباطنة وشركة (أوكيو) ومؤسسة جسور على مذكرتي تفاهم لمشروعي صيانة فلج الضويقة بولاية صحار، وتوريد آليات لتنظيف الشواطئ بولايات محافظة شمال الباطنة بتمويل من شركة (أوكيو) وذلك ضمن مشاريع المسؤولية الاجتماعية التي تنفذها مؤسسة (جسور).

حيث تبلغ الموازنة الإجمالية 65 ألف ريال عماني منها 25 ألف ريال عماني لصيانة فلج الضويقة بولاية صحار و40 ألف ريال عماني لتوريد آليات تنظيف الشواطئ بولايات المحافظة.

جاء ذلك في إطار الجهود التي تقوم بها مؤسسة جسور في تنمية المجتمعات المحلية وخدمة المجتمع، وتماشيا مع التزامهم بجهود المسؤولية الاجتماعية في المحافظة.

حيث يسهم مشروع صيانة فلج الضويقة في خدمة أهالي المنطقة الذين يعتمدون على مياه الفلج لري مزروعاتهم واستخداماتهم الأخرى، فيما يسهم مشروع توريد آليات تنظيف الشواطئ في تصفية وتنقية الرمال وإزالة كافة أنواع المخلفات العالقة بها المضرة بالبيئة.

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كانت هذه تفاصيل خبر البلديات الإقليمية توقع اليوم مذكرة تفاهم لصيانة فلج حيل الضويقة بصحار وتوريد آليات تنظيف شواطئ شمال الباطنة مع «أوكيو» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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