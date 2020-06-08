604 إصابات جديدة

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 604 حالات إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد 19)، منها 344 لعمانيين و260 لغير عمانيين, ليصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة 17486 إصابة و81 وفاة وتماثل 3793 حالة للشفاء.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الفحوصات التي أجريت خلال الـ 24 ساعة الماضية 2697 والحالات المنومة يوم أمس 25 وإجمالي المنومين 283 وإجمالي الحالات المنومة في العناية المركزة 75.

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