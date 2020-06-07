تحت شعار«سلامة الغذاء مسؤولية الجميع».. السلطنة تشارك العالم الاحتفال باليوم العالمي لسلامة الأغذية 2020

في المحليات 7 يونيو,2020 نسخة للطباعة

شاركت السلطنة مؤخرًا ممثلة بوزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه دول العالم في الاحتفال باليوم العالمي الثاني لسلامة الأغذية 2020م تحت شعار: (سلامة الغذاء مسؤولية الجميع) والذي يوافق السابع من يونيو الجاري، حيث تم اختيار هذا اليوم من قبل هيئة الأمم المتحدة في عام 2018م للاحتفال بالفوائد العديدة للغذاء الآمن ولتعزيز الاهتمام بالوقاية من المخاطر المنقولة بالأغذية والكشف عنها وإدارتها وتكثيف الجهود للمساهمة في الأمن الغذائي وصحة البشر والازدهار الاقتصادي والزراعي والتنمية المستدامة، إلى جانب تعزيز الجهود المبذولة لضمان سلامة الأغذية التي يتم تناولها وكذلك دعم الإجراءات والخطط للوصول إلى غذاء أكثر أمانا، كما يمثل فرصة مهمة لزيادة الوعي بأهمية الحصول على المواد الغذائية الملائمة وأثر ذلك في الوصول لحياه صحية.

حيث تولي وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه اهتمامًا بالغًا بسلامة الغذاء من خلال الجهود التي تبذلها في الرقابة والتفتيش على الأغذية وتطبيق القوانين والتشريعات المنظمة لضمان تداول أغذية صحية وسليمة، حيث تقوم الوزارة ممثلة بمركز سلامة وجودة الغذاء بجهود كبيرة في الرقابة على جميع المنشآت الغذائية، للتأكد من مدى التزامها وتقيدها بالاشتراطات الصحية اللازمة وتطبيق اللوائح والأنظمة المعمول بها والتأكد من مدى مطابقة المواد الغذائية المستهلكة للمواصفات والمقاييس واللوائح الفنية المعمول بها، بالإضافة إلى تعزيز الجانب التوعوي بين مختلف شرائح المجتمع وتفعيل دور الشراكة المجتمعية في هذا الشأن من خلال إقامة مختلف الفعاليات والبرامج والأنشطة الهادفة في المقام الأول إلى رفع مستوى الوعي الغذائي والتعريف بالقوانين والتشريعات والأنظمة التي تكفل حق المستهلك في سلامة غذائه.

يأتي الاحتفال هذا العام وسط جهود مبذولة من قبل الوزارة ممثلة بمركز سلامة وجودة الغذاء لإنجاز البرامج والخطط والأنظمة الرقابية المتعلقة بسلامة جودة وصلاحية المنتجات الغذائية ورفع مستوى الوعي بسلامة الغذاء لكل المعنيين، سواء للجهات التي تقوم بإنتاج الأغذية أو تجهيزها أو بيعها أو تحضيرها وذلك لضمان تنفيذ سياسة سلامة وجودة الغذاء في مختلف مراحل تداوله.