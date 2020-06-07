مسقط ـ العمانية: أعلنت وزارة الصحة أمس تسجيل (866) حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد ـ ١٩)، منها (319) لعمانيين و(547) لغير عمانيين ليصبح العدد الكلِّي للحالات المسجلة في السلطنة (16882) و(75) وفاة، وتماثل (3451) حالة للشفاء.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الفحوصات التي أجريت خلال الـ(٢٤) ساعة الماضية بلغ (2907) والحالات المنومة أمس (68)، وإجمالي المنومين (290)، والحالات المنومة في العناية المركزة (75).

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كانت هذه تفاصيل خبر العدد الكلِّي للحالات المسجلة فـي السلطنة «16882» و«75» وفاة .. تسجيل 866 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وتماثل 3451 حالة للشفاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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