اختصاصات المكتب الخاص : إعداد وتحضير ملفات العمل اليومي لجلالة السلطان والتواصل مع مجلس الوزراء والمجالس الحكومية المختلفة

مسقط « الخليج 365 »:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر أمس اختصاصات المكتب الخاص الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (59/ 2020) في 3 يونيو الجاري.

ويوضح الملحق أن اختصاصات رئيس المكتب الخاص هي: إعداد وتحضير ملفات العمل اليومي لجلالة السلطان ، والتواصل مع مجلس الوزراء والمجالس الحكومية المختلفة حول المواضيع التي يأمر بشأنها جلالة السلطان، وتوثيق المواضيع المرفوعة إلى جلالة السلطان أو التي يأمر بتوفير بيانات عنها أو تصدر توجيهات بشأنها، وإطلاع جلالة السلطان على سير برامج العمل المنبثقة عن رؤية عمان 2040.

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