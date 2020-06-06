مرسوم سلطاني يقضي بإنشاء “جهاز الاستثمار العُماني”

أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – مرسوما سلطانيا ساميا قضى بإنشاء جهاز الاستثمار العُماني.

نصت المادة الأولى من المرسوم على إنشاء جهاز يسمى “جهاز الاستثمار العماني” تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويتبع مجلس الوزراء.

وحسب المادة الثانية، يكون لجهاز الاستثمار العماني مجلس إدارة يشكل بأمر من جلالة السلطان ويصدر بنظام جهاز الاستثمار العماني مرسوم سلطاني.

وتؤول إلى جهاز الاستثمار العماني كافة الاختصاصات والمخصصات والحقوق والالتزمات والسجلات والموجودات والأصول والاستثمارات المتعلقة بصندوق الاحتياطي العام للدولة والصندوق العماني للاستثمار والمديرية العامة للاستثمارات في وزارة المالية.

كما ينقل إلى جهاز الاستثمار العماني جميع موظفي صندوق الاحتياطي العام للدولة والصندوق العماني للاستثمار بذات أوضاعهم الوظيفية ومخصصاتها المالية ويكون نقل موظفي المديرية العامة للاستثمارات للمالية إلى جهاز الاستثمار العماني وفقا لما يتم الاتفاق عليه بين وزارة المالية وجهاز الاستثمار.

وحسب المادة الخامسة من المرسوم تنقل إلى جهاز الاستثمار العماني من وزارة المالية ملكية كافة الشركات والاستثمارات الحكومية، ويستثنى من ذلك شركة تنمية نفط عمان، ومساهمات الحكومة في المؤسسات الدولية، والشركات التي يصدر بشأنها أمر من جلالة السلطان.

المادة السادسة من المرسوم نصت على؛ تستبدل بعبارتي “صندوق الاحتياطي العام للدولة” و”الصندوق العماني للاستثمار” أينما وردتا في القوانين والمراسيم السلطانية عبارة “جهاز الاستثمار العماني” .

وجاء في المادة السابعة من المرسوم؛ يلغى المرسومان السلطانيان رقما ١ / ٨٠ و ١٤ / ٢٠٠٦ المشار إليهما، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.

نصت المادة الثامنة على: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.