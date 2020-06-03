اليوم .. اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا تعقد مؤتمرها الصحفي الأسبوعي

ليتم فيه الإفصاح عن آخر المستجدات في التعايش مع فيروس كورونا

كتب ـ سهيل بن ناصر النهدي :

تعقد اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا كوفيد ـ19 ،اليوم المؤتمر الصحفي الأسبوعي، والذي يعقد عبر الاتصال المرئي، حيث يكتسب المؤتمر الصحفي لهذا الاسبوع اهمية بالغة من حيث إنه يأتي بعد اجتماع اللجنة العليا الذي تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ وترأسه أمس الأول واشار فيه الى اهمية التعايش مع هذه الأوضاع المستجدّة والتأقلم معها تدريجيًّا وهو ما لا يتأتّى إلا بتكاتف جميع

أفراد المجتمع باتباعهم كافة الاحترازات والتدابير الوقائية اللازمة ومتابعتهم البرامج التوعوية التي تبثّها وسائل الإعلام المختلفة ، وتأكيد جلالته ـ أعزّه الله ـ أن الدولة ماضية في مواجهة هذه الجائحة وتسخيرإمكاناتها لذلك .

كما يأتي المؤتمر للافصاح عن آخر المستجدات حول انتشار مرض كورونا وجهود السلطنة في التعامل مع انتشار المرض والاجراءات المتعلقة بفتح الانشطة و مسألة التعايش مع المرض ومواصلة الجهود لوقف انتشاره والتطرق الى السبل التي تتبعها السلطنة في ظل التطورات على المستوى المحلي والعالمي .

ويشارك في المؤتمر اليوم معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة و معالي أحمد بن عبدالله الشحي وزير البلديات الاقليمية وموارد المياه، و الدكتور سيف بن سالم العبري مدير عام مراقبة ومكافحة الامراض بوزارة الصحية، والدكتورة فريال اللواتي طبيب استشاري اول رئيسة قسم وحدة الامراض المعدية بالمستشفى السلطاني.

وينقل المؤتمر الصحفي الاسبوعي على الهواء مباشرة حيث بإمكان المواطنين والمقيمين متابعة المؤتمر والاستماع الى الاسئلة والاجابات من المسؤولين المشاركين بالمؤتمر كما يتم السماح بطرح بعض الاسئلة من الجمهور عبر الموقع المخصص الذي يتم فيه استقبال بعض الاستفسارات حيث يتم الاجابة على الاستفسارات بشكل مباشر .

وانتهجت اللجنة العليا منذ بداية انتشار الفيروس هذا النهج بعقد المؤتمر الصحفي الاسبوعي، ليتم وضع المواطنين والمقيمين امام المشهد الحقيقي لكل المستجدات المتعلقة بالمرض، وايضا جهود السلطنة في هذا المجال، وكل المستجدات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا كوفيد ـ 19.