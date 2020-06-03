تواصل العمل بمسجد الصحابة بمرتفعات بتكلفة نصف مليون ريال عماني

العامرات – من عبدالله الجرداني: يتواصل العمل بمسجد الصحابة بمرتفعات العامرات الرابعة بولاية العامرات والذي يقام على أرض مساحتها 6000 متر مربع وبنسبة بناء تصل الى 2800 متر مربع مع المرافق الصحية والمحلات التجارية وبتكلفة إجمالية تقارب نصف مليون ريال ساهم بها فاعلو الخير.

يتسع المسجد لأكثر عن 1500 مصل مع ساحة خارجية يمكن استغلالها لبعض المناسبات الدينية والاجتماعية وروعي في بنائه الطابع الإسلامي من النقوش والزخارف ويشمل المسجد ايضا على نظام كهربائي يقلل من استهلاك الكهرباء بنسبة تصل الى 40% اضافة الى نظام تحكم الكتروني بالكهرباء وقد وصلت نسبة البناء الى أكثر من 90% .

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