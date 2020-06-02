الحياة تعود إلى طبيعتها بظفار وكافة الجهات تعمل لإعادة الخدمات بشكل كامل بعد انتهاء التأثيرات المباشرة للمنخفض المداري

كتب ـ سهيل بن ناصر النهدي والعمانية :

عادت الحياة في محافظة ظفار إلى طبيعتها بعد انتهاء التأثيرات المباشرة للمنخفض الجوي الذي تعرضت له المحافظة على مدى أيام، وأدى الى هطول أمطار غزيرة وجريان الأودية وامتلاء السدود بمياه الأمطار.

وتواصل كافة الجهات جهودها لفتح الطرق التي تضررت، وإعادة التيار الكهربائي الى الأماكن التي انقطع عنها التيار، وإصلاح الأنابيب والمضخات الخاصة بالمياه والتي تعطل بعض منها بسبب قوة الأمطار وجريان الأودية، اضافة الى إعادة كافة الخدمات الأساسية بشكلها الطبيعي.

وأكد سعادة سيف بن أحمد الغريبي والي رخيوت على أهمية الجهود المبذولة والتي قامت بها كافة الجهات الحكومية والأهلية خلال الحالة المدارية التي شهدتها الولاية.

وأشار سعادته في تصريح لوكالة الأنباء العمانية إلى أن الأمطار التي هطلت على الولاية تراوحت بين المتوسطة والغزيرة وسالت على اثرها الشعاب والوديان موضحا بأن كافة الخدمات الخاصة بقطاع الكهرباء والمياه تعمل بشكل جيد والطرق سالكة بالولاية ما عدا بعض الأماكن التي يتم التعامل معها في أسرع وقت.

كما أكد سعادته على استمرار التواصل والتنسيق مع الجهات المعنية الحكومية لاستكمال أعمالها في توصيل الخدمات كل في مجال اختصاصه.

من جانبه قال حسين بن مسلم عكعاك مشرف الخدمات الادارية بولاية رخيوت بأنه تم استئناف العمل بمستشفى رخيوت بعد أن تم إغلاقه ونقل الأجهزة الطبية والعاملين الى موقع آمن ويعمل المستشفى حاليا بكامل طاقته ولاتوجد أي اضرار بالمستشفى وأصبح جاهزا لاستقبال المراجعين.