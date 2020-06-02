شرطة عمان السلطانية تواصل جهودها لمعالجة تأثيرات الحالة المدارية بمحافظة ظفار

- العثور على المواطن المفقود في وادي ذهبون بولاية ثمريت

- إزالة مخلفات الأودية وإخراج المركبات التي تعرضت للغرق والاحتجاز

- انتشار دوريات الشرطة لاستتباب الأمن وتحقيق الاستجابة السريعة

أفادت شرطة عمان السلطانية أنه تم العثور، ظهر أمس الثلاثاء، على المواطن المفقود الذي جرفه وادي ذهبون بولاية ثمريت أثناء محاولته عبور الوادي باستخدام مركبته يوم السبت الماضي، وقد شارك في عمليات البحث فريق الإنقاذ المائي بإدارة الدفاع المدني والإسعاف بمحافظة ظفار وسلاح الجو السلطاني العماني والمواطنون.

من جانب آخر تواصل شرطة عمان السلطانية انتشارها في جميع الولايات المتأثرة بالحالة الجوية التي تعرضت لها محافظة ظفار، لتقديم العون والمساعدة لجميع من يطلبها، وتحذير المواطنين والمقيمين من ارتياد الأماكن الخطرة، كما تساهم الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف في إزالة مخلفات الأودية من على مداخل المنازل والطرق المتأثرة من جريان الأودية باستخدام معدات الجرف الثقيلة، وتواصل اللجنة الفرعية للدفاع المدني بمحافظة ظفار انعقادها بشكل دائم لمتابعة جهود الإغاثة بالمحافظة.

كما تعمل إدارة العمليات بقيادة شرطة محافظة ظفار على التنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة لإعادة الخدمات الأساسية المتأثرة من الحالة المدارية، وتوحيد الجهود عبر مركز إدارة الحالات الطارئة بقيادة شرطة محافظة ظفار.

وقامت شرطة المهام الخاصة بالتعاون مع إدارات المرور والتحريات بمراكز قيادة شرطة محافظة ظفار بتمشيط كافة المواقع بالمحافظة والتنسيق مع الجهات المختصة لفتح الطرق وإزالة العوائق عنها، إضافة إلى تنظيم الحركة المرورية وإخراج المركبات التي تعرضت للغرق والاحتجاز، ومراقبة الطرق العامة والأسواق والمناطق السكنية من أجل المحافظة على استتباب الأمن وتحقيق الاستجابة السريعة للتعامل مع كافة الأحداث.

من جانبها تواصل شرطة خفر السواحل بمحافظة ظفار مهامها في فرض السيطرة الأمنية في البحر الإقليمي العماني المتاخم للمحافظة ومنع عمليات التهريب والتسلل بالتعاون مع البحرية السلطانية العمانية، إضافة إلى تقديم المساعدة للصيادين وتنفيذ عمليات البحث والإنقاذ في البحر.

وتؤكد شرطة عمان السلطانية على ضرورة عدم المجازفة بعبور التجمعات المائية أو السباحة فيها، ومراقبة الأطفال من الوقوع في البرك المائية أو فتحات التصريف والصرف الصحي في الأحياء السكنية، كما تهيب بالجميع عدم التجمع للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.