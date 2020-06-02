سلاح الجو السلطاني العماني يقوم بعمليتي إخلاء طبي

تواصلا للخدمات والجهود الإنسانية التي يقدمها سلاح الجو السلطاني العُماني للمواطنين والمقيمين جراء الحالة المدارية بمحافظة ظفار، جنبًا إلى جنب مع باقي القطاعات الأخرى بالدولة، قامت إحدى طائرات سلاح الجو السلطاني العماني صباح أمس بعملية إخلاء طبي لعدد من المرضى من ولاية شليم وجزر الحلانيات إلى مستشفى السلطان قابوس بصلالة لتلقي العلاج اللازم.

كما قامت مساء أمس الاول إحدى طائرات سلاح الجو السلطاني العماني بعملية إخلاء طبي لعدد من المرضى من قرى ولاية المزيونة، حيث تم نقلهم إلى مستشفى السلطان قابوس بصلالة لتلقي العلاج والرعاية الصحية اللازمة

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