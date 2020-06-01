“صحية جنوب الشرقية”..جهود كبيرة للحد من انتشار فيروس كورونا

شكلت لجانا للتقصي والتوعية وتنظيم الفرق التطوعية

بدأت الاستعدادات الاحترازية بالمديرية العامة للخدمات الصحية لمحافظة جنوب الشرقية في مواجهة جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19) مبكرا مع بداية شهر فبراير الماضي، حيث عملت المديرية على تشكيل لجنة رئيسية، وكانت في حالة انعقاد دائم لمتابعة آخر التطورات، وللتنسيق مع مختلف المؤسسات وأجهزة الدولة لاتخاذ الإجراءات الضرورية واللازمة لاحتواء الفيروس، والحد من انتشاره والتعامل مع الإصابات التي يتم اكتشافها والعمل على علاجها.

ومن خلال الاجتماع الاول للجنة الرئيسية تمت مناقشة عدد من النقاط المتعلقة بالاستعدادات والتدابير الاحترازية والخطط الوقائية لمواجهة تفشي الفيروس وللتقليل من انتشاره، والعمل على أخذ المعلومات الصحية من مصادرها الموثوقة.

كما قامت المديرية بتشكيل لجنة ترأس الحملة التوعوية التثقيفية ضمت عددا من فرق التقصي والفرق التطوعية، وعملت اللجنة على توزيع المطويات لمختلف المؤسسات الحكومية والمراكز التجارية التموينية لتعزيز ثقافة المجتمع حـول الوقاية من فيروس كوفيد 19.

كذلك قامت فرق الرصد والترصد بالمديرية بدورها المستمر بمتابعة الحالات المصابة ورصد المخالطين وأخذ الفحوص اللازمة وعمل استمارات خاصة معتمدة.

وقام قسم الأزمات والطوارئ بالمديرية بالتنسيق مع الجهات المعنية للقيام بتنظيم الإجراءات الخاصة بالعزل الصحي والمؤسسي والمنزلي وتوفير عـدد من المؤسسات الفندقية بالمحافظة وبالمجمع الرياضي بصور للعزل المؤسسي وتجهيز مستشفى صور المرجعي للعزل الصحي، والعمل على توفـير كل المستلزمات الطبية الضرورية للتعامل مع الفيروس وتكثيف الإجراءات الوقائية.

وكان سعادة الدكتور محمد بن سيف الحوسني وكيل وزارة الصحة للشؤون الصحية قد ترأس اجتماعا ضم عددا من المسؤولين بالمديرية، تم في الاجتماع بحث ومناقشة الاستعدادات والإجراءات الاحترازية التي قامت بها المديرية لمواجهة تفشي فيروس كورونا (كوفيد 19) بالمحافظة.

كما عقدت اللجنة الرئيسية لإدارة الحالات الطارئة بالمحافظة برئاسة الدكتور خالد السعدي مدير عام الخدمات الصحية بمحافظة جنوب الشرقية اجتماعا لها لمتابعة تفعيل دور لجان الاستجابة لفيروس كورونا (كوفيد 19) ومتابعة الاجراءات المتعلقة بالحجر المنزلي، وجاهزية فرق مكافحة العدوى بالمؤسسات الصحية بالمحافظة، وعـقـدت اجتماعا مماثلا لها بحضور مديري الدوائر والمستشفيات ورؤساء الأقسام، وذلك لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية وإجراءات الحجر المنزلي والمؤسسي للوقاية من فيروس كورونا.

كذلك نظمت المديرية ممثلة بقسم التثقيف الصحي وقسم مكافحة العدوى وبالتعاون مع مستشفى صور المرجعي بقاعة كلية عمان للعلوم الصحية بصور حلقات العمل تثقيفية توعوية حـول الوقاية من فيروس كورونا شهدت مشاركة مجموعة من أفـراد المجتمع.

فيما نفذ قسم إدارة الجودة وسلامة المرضى بالمديرية زيارات ميدانية لمراكز صور الصحي والكامل الصحي والوافي الصحي، وذلك لمتابعة سير العمل وجاهزية المؤسسات الصحية بالمحافظة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وترأس الفريق الميداني خالد السعدي مدير عام الخدمات الصحية بمحافظة جنوب الشرقية، ورافقه عدد من مديري الدوائر بالمديرية.

كما نظمت دائرة الرعاية الصحية الأولية بصحية جنوب الشرقية بالتعاون مع دائرة مراقبة ومكافحة الامراض المعدية حلقة عمل حول تطورات فيروس كورونا على الصعيدين المحلي والدولي.ومناقشة آلية العمل المتعلقة بحالات العزل المنزلي.

من جانب آخر ترأس سعادة الشيخ صقر بن سلطان الشكيلي والي صورـ رئيس اللجنة الصحية بالولاية اجتماع اللجنة الصحية، بحضور الدكتور خالد السعدي مدير عام الخدمات الصحية بالمحافظة وأعضاء اللجنة من مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة، وذلك لمتابعة الإجراءات المتخذة لمواجهة تفشي فيروس كورونا (كوفيد 19).كما عقدت اللجنة الرئيسية لإدارة الحالات الطارئة بصحية جنوب الشرقية اجتماعا لمتابعة رصد تطبيق الإجراءات الإحترازية ومتابعة الحجر المنزلي للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد 19)، تم التأكد في الاجتماع من الجاهزية الدائمة، ومن تطبيق مكافحة العدوى بالمؤسسات الصحية.

واستكمالا لبرنامج الجولات الميدانية الإشرافية التابعة لقسم إدارة الجودة وسلامة المرضى بصحية جنوب الشرقية، تم زيارة مركز فلج المشايخ الصحي، ومتابعة سير العمل فيه والوقوف على مدى جاهزية المركز لمواجهة فيروس كورونا.

كما قام الدكتور خالد السعدي وعدد من مديري الدوائر بالمديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة جنوب الشرقية بزيارة ميدانية لمستشفى مصيرة لمتابعة سير العمل فيه، وللوقوف على مدى جاهزية المستشفى لمواجهة فيروس كورونا.

وعقدت اللجنة الفرعية لقطاع الإستجابة الطبية والصحة العامة بالمحافظة كذلك اجتماعا لها بحضورعدد من القائمين في قطاع الإغاثة والإيواء ومن غرفة عمليات شرطة عمان السلطانية واللجنة الرئيسية لإدارة الحالات الطارئة، وذلك لمناقشة آلية العزل المؤسسي والتنسيق الإداري المشترك بين القطاعات المعنية، وجهود اللجنة التطوعية المشكلة من الفرق التطوعية بولاية صور التابعة للمكتب التنفيذي لمدينة صور الصحية.

وتنفيذا لنشاط توعوي لأهالي الولاية حول كيفية الوقاية من فيروس كورونا، فقد عقدت اللجنة الفرعية لقطاع الإستجابة الطبية والصحة العامة اجتماعا مع أعضاء لجنة الإغاثة والإيواء بمحافظة جنوب الشرقية، وذلك لمتابعة خطة العزل المؤسسي وتوحيد الجهود المشتركة.

وقام فريق التقصي الصحي بولاية جعلان بني بو حسن بتوزيع مطويات توعوية إرشادية، لعدد من المحلات الكبرى لبيع المواد الغذائية بالولاية، وذلك لتعزيز الوعي لدى افراد المجتمع حول كيفية الوقاية من فيروس كورونا والحد من انتشاره.

كما واصلت الفرق الميدانية من الكوادر الطبية والإدارية باللجنة الصحية بولاية جعلان بني بوعلي تنفيذ جهودها من خلال زيارة المعزولين منزليا للإطمئنان على صحتهم والتأكد من توفر معايير العزل المنزلي.

ونفذ فريق التقصِّي الصحِّي بولاية جعلان بني بوحسن حملة تثقيفيّة توعويّة للمواطنين والعمالة الوافدة، والعاملين في المحلَّات التجاريَّة وحثهم على الحرص والالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنيَّة لمواجهة فيروس كورونا، والتأكيد عليهم بتجنب التجمعات، وأظهر الجميع تجاوبه وتعاونه.

كما واصلت اللجنة الفرعية لقطاع الاستجابة الطبية والصحة العامة عقد اجتماعاتها مع الجهات الأمنية والعسكرية بمحافظة جنوب الشرقية لمواجهة تفشي فيروس كورونا (كوفيد 19).وواصلت اللجنة التطوعية المساندة للقطاع الصحي التابعة لمكتب مدينة صور الصحية، نشاطها التوعوي والتثقيفي وتقديم الارشادات الصحية للوقاية من فيروس كورونا حيث استهدفت أماكن تجمع العمالة الوافدة بالولاية.

وقام الفريق الصحي بولاية الكامل والوافي بجولاته الميدانية للرصد والتقصي وإرشاد العمالة للفحص بدون الحاجة لإظهار بطاقة الاقامة بالتعاون مع شركة عزم للتقنية.

كما قامت وزارة الصحة باستخدام طائرة مسيرة لقياس درجة حرارة الجسم عن بُعد للمقيمين الذين ظهرت عليهم اعراض مرض فيروس كورونا في منطقة سيح قريحه بولاية جعلان بني بو علي، استغلالاً للتقنيات الحديثة في الحد من انتشار هذه الجائحة.

من جانبها عقدت اللجنة التطوعية المساندة للقطاع الصحي اجتماعها الدوري بحضور سعادة جهاد آل فنه عضو مجلس الشورى لمناقشة المستجدات على مستوى الولاية، ولوضع خطط العمل للفترة القادمة في إطار حملة التصدي لفيروس كورونا.

وتحت شعار “كلنا مسؤول” أطلقت اللجنة الاجتماعية بفريق الحدة التطوعي حملة توعوية للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، حيث قام مجموعة من المتطوعين بزيارة للمحلات التجارية ولأماكن العمل والالتقاء بعدد من أفراد المجتمع، وإعطائهم الإرشادات والنصائح التثقيفية، فيما نظمت اللجنة التطوعية المساندة للقطاع الصحي التابعة لمكتب مدينة صور الصحية حملة مسح للمقيمين في السوق التجاري للولاية في إطار الفحص المبدئي لقياس درجة حرارة الجسم ضمن حملة التصدي لفيروس كورونا.

كذلك نظم مركز الوافي الصحي مسابقة توعوية للصغار بعنوان ” بوعينا نواجه كورونا “، وقام القائمون بالمركز باختيار أفضل ستة فيديوهات توعوية في المسابقة، وضمها لمكتبة قسم التثقيف الصحي بالمديرية العامة للخدمات الصحية لمحافظة جنوب الشرقية.