تغطيات شاملة في العدد الجديد لمجلة جند عُمان

صدر أمس الاول العدد الجديد من مجلة (جند عُمان) لشهر مايو من العام الجاري، والذي تضمن عددا من التغطيات الشاملة والتحقيقات الصحفية والمقالات المتنوعة.

ومن أبرز المواد التي تناولها العدد ( جلالة السلطان المعظم – حفظه الله ورعاه – يُهنى أبناء عمان والمقيمين على أرض السلطنة بحلول عيد الفطر المبارك)، و(جلالته يتلقى تهنئة قواته المسلحة الباسلة وتهنئة الأجهزة الأمنية بمناسبة عيد الفطر المبارك)، و(حضرة صاحب الجلالة – حفظه الله ورعاه – يستقبل ببيت البركة معالي الشيخ نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر الشقيقة).كما تناول العدد ملفا يشمل جهود السلطنة في التعامل مع جائحة (كورونا – كوفيد19) والذي تناول المواضيع الآتية: اللجنة العليا تواصل اتخاذ القرارات للتعامل مع جائحة (كورونا) و اللجنة العليا تعقد عدداً من المؤتمرات الصحفية باستخدام تقنية التحدث عن بعد، ومركز مصادر التعلم بالكلية العسكرية التقنية يواصل تقديم خدماته بتقنية (التعلم عن بعد) واشتمل العدد أيضا على الأدوار الوطنية والجهود الإنسانية لسلاح الجو السلطاني العماني فيما يتعلق بجوانب الإخلاء الطبي.

كما تناول العدد أيضا العديد من المقالات: سلسلة مقالات في روح فقيد الخليج 365 (معنويات القوات المسلحة في فكر القائد الراحل)، وجائحة كورونا (كوفيد 19) وقطاع تقنية المعلومات والاتصالات، وقراءة الهوية الوطنية في ظل التحولات الاجتماعية الناتجة عن فيروس كورونا (كوفيد 19)، وقواعد الاشتباك القتالي في الحروب الحديثة، والمنظور الإعلامي ودوره في إدارة الأزمات والكوارث، ودور المنظمة البحرية الدولية (imo) في حماية البيئة البحرية من التلوث، والنظم المدمجة (الصاروخية والمدفعية) في الدفاع الجوي، أما المقال الديني فكان بعنوان (غزوة بدر الكبرى.

.مظاهر لتكوين الشخصية الدينية والعسكرية والسياسية)، والمقال الطبي بعنوان (معاً.

.لنقضي على كوفيد 19)، ومقالات أخرى عن الموانئ والمناطق الاقتصادية فرص واعدة لجذب الاستثمار، والتنمية المستدامة، والشخصية المبدعة، والتخطيط والتنظيم والرقابة.

.. في عملية إدارة المشاريع، والتخطيط التعاقبي ودوره في التطوير الوظيفي.

كما تضمنت المجلة عددًا من الأبواب الثابتة والمتنوعة سعياً منها لتقديم رسالة صحفية هادفة إلى القراء في مختلف الجوانب العسكرية والعلمية والتقنية والثقافية المختلفة.

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