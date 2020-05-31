سلاح الجو السلطاني العماني : انقاذ واخلاء لمواطنين ومقيمين بمرمول

في إطار المهام الوطنية والجهود الانسانية التي يقوم بها سلاح الجو السلطاني العماني قامت امس إحدى طائرات السلاح بعمليه انقاذ واخلاء لمجموعة من المواطنين والمقيمين في منطقة مرمول بولاية شليم وجزر الحلانيات بمحافظة ظفار جراء تعرض المنطقة لأمطار غزيرة وارتفاع منسوب المياه فيها خلال الحالة المدارية التي تشهدها المحافظة حاليا

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