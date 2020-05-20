اليوم .. اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا تعقد المؤتمر الصحفي الأسبوعي

بمشاركة عدة جهات حكومية

كتب ـ سهيل بن ناصر النهدي:

تعقد اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد19)، اليوم المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي دأبت اللجنة على عقده منذ بداية ظهور فيروس كورونا بالسلطنة، حيث تكشف اللجنة من خلال المؤتمر عن أبرز وأهم الجوانب التي تم تنفيذها على مستوى السلطنة في مجال مكافحة الفيروس والجهود المبذولة، وأيضا الكيفية التي يتم فيها التعامل مع العديد من الجوانب التي تهم المواطن والمجتمع.

ويأتي هذا المؤتمر بعد أن أصدرت اللجنة العليا منتصف الأسبوع الجاري، حزمة من القرارات التي أطرت المرحلة القادمة وأوضحت الجوانب التي سيتم التقيد بها في إطار التعامل مع انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد ـ19.

وقد انتهجت السلطنة ممثلة باللجنة العليا أسلوب الشفافية في الإفصاح عن الأرقام الخاصة بإصابات فيروس كورونا وعدد الوفيات وكيفية التعامل مع المرضى والحالات الحرجة والتعامل مع المصابين والمعزولين في مراكز العزل المؤسسي، وطرق تواصل الكوادر الصحية مع الحالات المشتبه بإصابتها بالفيروس.

كما يبرز المؤتمر الصحفي من خلال مشاركة العديد من الجهات الحكومية فيه الجهود والأدوار المناطة على تلك الجهات وما قامت به، حيث يفتح المجال للصحفيين والإعلاميين للسؤال عن تلك الجوانب.

كما تؤكد اللجنة العليا من خلال هذا المؤتمر الصحفي الأسبوعي على المنهجية التي يتم التعامل في التعاطي مع انتشار فيروس كورونا، كما أن المؤتمر الصحفي يضع المواطن والمقيم أمام الصورة الحقيقية والواقعية لحالة انتشار المرض، حيث يوضح المسؤولون المتحدثون في المؤتمر وعلى الهواء مباشرة وبشكل شفاف كل ما يتم الاستفسار عنه من قبل الصحفيين والإعلاميين.

وسيشارك بالمؤتمر الصحفي الذي سيعقد اليوم كل من معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة، ومعالي الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي وزير النقل، وسعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدبلوماسية، وسعادة نصر بن خميس الصواعي المدعي العام أو من ينوب عنه، والعميد الركن سعيد بن سليمان العاصمي مدير عام العمليات بشرطة عمان السلطانية.

ويعقد المؤتمر الصحفي عبر تقنية الاتصال المرئي (عن بعد) حيث يشارك فيه عدد من الصحفيين والإعلاميين ممثلي الصحف ووسائل الإعلام المحلية، ومراسلي عدد من المحطات والقنوات الخارجية ووكلات الأنباء الأجنبية.