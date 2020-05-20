وفاة مواطن بكورونا والوفيات ترتفع إلى 28

مسقط ـ العمانية:

أعلنت وزارة الصحة أمس عن وفاة مواطن مصاب بمرض كورونا (كوفيد 19) ويبلغ من العمر 70 عامًا ليصل عدد

الوفيات من هذا المرض بالسلطنة إلى (28) وفاة. وتتقدم وزارة الصحة إلى ذوي الفقيد بخالص العزاء والمواساة سائلة الله سبحانه أن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.

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