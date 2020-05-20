صلالة – الخليج 365:

امتثالا للقرارات والإجراءات الإحترازية التي تصدرها اللجنة العليا المكلفة بالتعامل مع فيروس كورونا ومن منطلق دورها الخدمي في الوقوف على تنفيذ هذه القرارات، قامت بلدية ظفار بإغلاق بعض الأنشطة التجارية المخالفة للأنظمة والقوانين وقرارات اللجنة العليا المكلفة بالتعامل مع فيروس كورونا كوفيد 19.

وحثت بلدية ظفار أصحاب المحلات والأنشطة التجارية التي تم إغلاقها بناء على هذه القرارات على أهمية الالتزام بالقرارات وعدم القيام بتوصيل بضاعة إلى المنازل إلا للضرورة القصوى وبعد أخذ الموافقة من البلدية .

كما قامت البلدية بمشاركة دائرة سلامة وجودة الغذاء وشرطة عمان السلطانية بتنفيذ حملات مداهمة لبعض الأسواق غير المرخصة بالإضافة إلى مواصلة جهودها بالتعاون مع شرطة عمان السلطانية لمتابعة العمالة الوافدة التي تقوم ببيع الملابس والعطور بين الأحياء السكنية في مدينة صلالة.

ودعت البلدية أصحاب الأنشطة المسموح لها بمزاولة أنشطتها على أهمية التقيد بالاشتراطات الصحية الواجب اتخاذها عند تقديم الخدمة مشددة في الوقت ذاته على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفق القوانين والقرارات واللوائح المنظمة بهذا الشأن للمخالفين. ومن جانب آخر واستجابة لقرارات اللجنة العليا والتي شملت التوجيه بتجنب التجمعات والحرص على التباعد الاجتماعي تؤكد البلدية على عدم التجمع في الإستراحات كما تنبه على أن تأجير أو استئجار هذه الإستراحات بدون موافقة البلدية سوف يعرض المخالفين للمساءلة القانونية .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بلدية ظفار تغلق بعض الأنشطة التجارية وتتابع العمالة الوافدة المخالفة للقوانين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.