وفاة مقيم بكورونا والوفيات تصل 26 حالة

مسقط ـ العمانية: أعلنت وزارة الصحة عن وفاة مقيم مصاب بمرض كورونا (كوفيد ١٩) يبلغ من العمر ٥٧ عاما ليبلغ عدد الوفيات من هذا المرض بالسلطنة (٢٦) وفاة.
وتتقدم وزارة الصحة إلى ذوي الفقيد بخالص العزاء والمواساة سائلة الله سبحانه أن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
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