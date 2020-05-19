قرارات مشددة للتعامل مع”كوفيد 19″.. والشرطة تتابع وتحاسب .. والمجتمع يتجاوب

مع إعادة فتح المزيد من الأنشطة التجارية واستعدادا لعيد الفطر

قراءة ـ سهيل بن ناصر النهدي :

تمضي اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد19)، في حالة انعقادها الدائم وسط متابعة مستمرة لكافة الجوانب المتعلقة بانتشار المرض، حيث تصدر على ضوء المستجدات القرارات المناسبة التي من شأنها التماشي مع كل مرحلة ووفق المعطيات.

وتؤمن اللجنة بأهمية دور المجتمع الذي يعول عليه بشكل كبير في الحد من انشار المرض ووقف تزايد الاصابة به، من خلال التقيد بالقرارات والالتزام بالبقاء في المنزل، وتحمل نمط حياة جديد، فرضته الظروف الراهنة.

وتعد القرارات التي أصدرتها اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد19)، امس الاول والمتعلقة بتأطير المرحلة القادمة التي سيتم العمل بها في ظل أوضاع كورونا، خصوصا خلال فترة عيد الفطر المبارك، واحدة من القرارات التي تتصف بالشمولية والتدرج في التعاطي مع المستجدات، حيث تنسجم تلك القرارات مع الجهود للحد من انتشار فيروس كورونا خصوصا ان معدل الاصابات بالفيروس تتزايد اضافة الى تزايد عدد الوفيات، وايضا مراعاة ان خسائر الكثير من القطاعات والانشطة الاقتصادية بحاجة الى وقفها وضرورة إعادة نشاطها.

كما ان القرارات جاءت ملبية لحظر الجوانب التي تساهم في تزايد الاصابات بمرض كورونا، ومن بين تلك الجوانب الهبطات التي يكثر فيها الازدحام، و زيادة الزيارات، والتعايد وكل هذه المظاهر تعد مظاهر للتجمع، حيث ياتي الدور على المجتمع في تطبيق القرارات التي من واجب الجميع ان يساهم في تطبيقها والعمل بها والالتزام بعدم مخالفتها.

ولضرورة بأن يكون هناك رادع وجهة معينة تتابع تطبيق الالتزام بالقرارات وضعت اللجنة العليا النقاط على الحروف بتكليف شرطة عمان السلطانية بمهام مراقبة التزام الأفراد والمنشآت والمؤسسات العامة والخاصة بالقرارات التي تصدرها اللجنة العليا، وتفويضها مباشرة بفرض الغرامات الماليّة المقررة والحبس الاحتياطي لجميع المخالفين للقرارات، وهذا الامر بكل تأكيد سوف يساهم في تطبيق هذه القرارات والتقيد بها، والقضاء على ظاهرة المخالفين لقرارات اللجنة والمتسببين بالتجمعات وإقامة المناسبات، كما ان هناك واجبا ومسؤولية مناطة على ابناء المجتمع من خلال التعاون مع الجهات المعنية في الابلاغ عن أي تجمعات او مخالفات للقرارات.

والمتابع لتعامل السلطنة منذ البداية مع جائحة كورونا يلمس ويعي تجاوب المجتمع مع أهمية تطبيق قرارات اللجنة وما يؤكد ذلك هو اشادة اللجنة العليا بالتزام المواطنين والمقيمين بما اتخذ من قرارات للحد من انتشار الفيروس، وحثها على مزيد من الالتزام بتلك القرارات بما يحمي الأفراد والمجتمع من هذه الجائحة، وهذا الامر يؤكد بان الحكومة لا تزال تعول على المجتمع والتزامه وهذا الأمر ايضا يدركه المجتمع بشكل تام، ولا يمكن ان تكون قلة قليلة من المخالفين تؤثر على المجتمع بأسره.

ويأتي حظر التجمعات المرتبطة بالعيد مثل الهبطات بمختلف أنواعها وصلاة العيد وتجمّعات المعايدة والاحتفالات الجماعية بالعيد في اطار الحرص على حماية المجتمع من انتشار الفيروس حيث ان مثل هذه المظاهر تشكل تجمعا لاعداد كبيرة من الناس في مكان واحد الامر الذي سيساهم بمزيد من الانتشار للفيروس ونقل العدوى، لذلك فإن المجتمع يدرك بأن هذه القرارات تصب في مصلحته.

وعلى سبيل المثال (هبطات العيد) تعرض البضائع التي من الممكن ان يتم شراؤها من اي مكان آخر غير الهبطات، كما ان المواشي التي كان الناس يتوجهون الى شرائها من الهبطات بالامكان ان يتم شراؤها عن طريق المسالخ المركزية المتوفرة وايضا التطبيقات الالكترونية ومنصات البيع التي تم تدشينها مؤخرا.

كذلك بالنسبة للمعايدة، فهذه العادة تعتبر من العادات الحميدة، لكن في مثل هذه الظروف يكتفي الجميع بأن يقدم التبريكات بالعيد عبر الاتصال والتواصل الالكتروني عن بعد ايضا، حتى يحمي الانسان نفسه وغيره من الاصابة بهذا الفيروس، وكانت في الايام الماضية القريبة هناك امثلة على تجمعات وقعت فيها اصابات وعدوى ومن بينها زيارات الأهل لبعضهم البعض في الفترة الماضية، لذلك فإن الالتزام بتطبيق القرارات الصادرة من اللجنة العليا، هو الطريق الصحيح الذي يجنب الانسان فيه نفسه وأهله ومجتمعه الاصابة بالفيروس.

وقد راعت اللجنة العليا في قراراتها ضرورة استمرارية القطاع الخاص في أعماله ويتجلى ذلك في قرار اللجنة بإعادة فتح حزمة جديدة من الأنشطة التجارية والصناعية، والتأكيد على ضرورة الالتزام بالضوابط اللازمة، حيث يأتي ذلك في إطار مراعاة اللجنة العليا لهذه القطاعات والتفهم لمدى حاجة الناس اليها وأيضا الحفاظ على مواصلة هذه الأنشطة لمزاولة أنشطتها مع التقيد بالاشتراطات، وبالتالي تحد من الخسائر التي تتعرض لها تلك الانشطة التجارية والصناعية.

اما في ما يتعلق بارتداء الكمّامات في الأماكن العامة، التي تشمل جميع مواقع الأنشطة التجارية والصناعيّة المسموح بها، وفي أماكن العمل في القطاعين العام والخاص، ووسائل النقل العامّة، فقد بدأ الناس منذ مدة لبس الكمامات وقد اعتادوا على لبسها خلال الفترة الماضية ومنذ بداية انتشار الفيروس، حيث إن لبس الكمامة سيساهم في الوقاية من العدوى التي قد يسببها الآخرون عن طريق العطس او السعال او التنفس خصوصا في الاماكن العامة ووسائل النقل.

وبما ان الفترة القادمة وهذه الايام يتوجه الناس الى التسوق بشكل اكثر لقرب العيد فمن الضروري بأن يتقيد الجميع خلال التسوق بطريقة آمنة من خلال تطبيق بعض الاجراءات، ومنها التركيز عند التوجه الى التسوق في المجمعات التجارية ومراكز التسوق على اتخاذ الاحتياطات في التعامل مع كل شي، بداية من عربة التسوق ووصولا الى منضدة الدفع، حيث يستطيع الشخص ان يوفر لنفسه وسائل التعقيم والنظافة التي يمكن ان يستخدمها خلال فترة تسوقه.

كما يتوجب على الانسان ان يغسل يديه بعد الانتهاء من التسوق مباشرة بالماء والصابون قبل ملامسة أي جزء من وجهه، أو عينه او أذنه او انفه، اضافة الى عدم لمس أي شي لا يرغب الانسان بشرائه، وقبل ذلك كله يجب عليه ان يقوم بتعقيم عربة التسوق قبل البدء بدفعها واستخدامها للتسوق.