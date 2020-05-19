فلنتباعد جسديا، لعيد فطر سعيد..!!

د.خلفان بن محمد المبسلي:

يقال في الأمثال السائدة بأنه: “إذا كان الدواء مر فالداء أمرّ” هنا ندرك من خلال القول السائد إنّ الأمراض والعلل ليست بالأمر الهيّن في زمن وباء تحول إلى جائحة أوقفت الحياة برمتها، بل ولا زال عامل تهديد لكل من يتهاون عن عوامل الوقاية والنظافة قيد أنملة أو يتطاول على القرارات المبرمة لصحة الانسان وسلامته من قبل اللجنة العليا المكلفة بمتابعة تطورات هذه الجائحة ولنعتبر أن الإجراءات الاحترازية والوقائية ونعني بذلك ملازمة المنزل والتباعد الجسدي واللقاءات العائلية خصوصا وأننا نمر في هذه الأيام بمناسبة عزيزة علينا هي عيد الفطر المبارك الأمر المقلق فعلا هو تناسي خطر الجائحة والتفشي واستعداد بعض الأسر لتجهيزات العيد بحجة أكل الوجبة الشهيرة (العرسية) في بيت واحد مع أفراد الأسرة الكبيرة والاحتفال بمناسبة العيد مع جموع الاسرة وتجهيز المشاكيك والشوي وحفرة الشواء وغيرها من مظاهر العيد المختلفة التي لا يقوم العيد الا بها وهي تعد من الضرورات غير أن هذا العيد سيكون استثنائيا لمن أراد أن يحفظ العباد والبلاد من شر التفشي الوبائي الذي بدأت أرقامه تهطل علينا كالسيل العرم لأسباب الجهالة أو الاستهتار او اللامبالاة وعدم الاكتراث لخطورة الموقف.

على كلّ، نوجه من هذا المنبر الحر رسالة إلى جميع أفراد الأسر مفادها توخي الحيطة والحذر من التجمعات التي ربما نوى بعضهم أن تكون سرية أو تكون محدودة لعدد قليل نقول لهم لا للتضحية بأنفسكم وأبنائكم وتعرضون أفراد المجتمع إلى مأساة خطورة هذه التجمعات علما بأنّ أغلبهم من فئات الشباب الذين يعملون في مختلف القطاعات ولا يستبعد حمل أحدهم لفيروس كوفيد 19 وذلك لأن أغلبهم لا يحتملون ملازمة المنزل فهم يلازمون الخروج لقضاء التزامات الأسرة فهنا يكمن خطر التجمع الذي يقترب من نسبة واحدة للعدوى بهذا الفيروس ونعلم يقينا أنّ أغلب الأسر لديها أباء وأمهات طاعنون في العمر ومن لديهم أمراض مزمنة فالنصيحة التي من ذهب في هذا التوقيت عدم تعريضهم لمخاطر الفيروس الذي راح ضحيته كثير من البشر وهدد كذلك المرضى المصابين الذين لازموا العناية المركزة في المستشفيات.

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على كلّ حال، لن يضير احتفال الاسرة الصغيرة كل في بيتها شيء في هذه المناسبة خاصة بعد مرور أكثر من ستين يوما وهم معتادون على البقاء في المنازل دون مخالطة الآخرين حيث أن كل أسرة فهمت طبيعة وضعها في هذا الأزمة واستطاعت أن تتأقلم مع الوضع وتتكيف في خروج ولي الأمر للتسوق أو العمل وآلية التعامل معه أثناء العودة وطرائق التعقيم وأساليبها في التجمع الأسري الكبير ستفقد هذه الميزة في الأسرة التي ستعرض أفرادها لمخاطر الإصابة المتوقعة.

إنّ عواقب الاستهتار وخيمة ولنا في ذلك عبرة من إحدى البلدان الأوروبية التي بدأ أفراد سكانها في التعامل مع المرض بالنكت السخيفة والاستهتار الأرعن الذي أودى ببلادهم الى هاوية الانزلاق وفقدان السيطرة فهوت على أثر هذا الاستخفاف الجثث وتكدس المرضى فمن يتعامل مع المرض باستخفاف دون اكتراث سيهوي في منزلق لا خروج منه الا بخسائر أرواح بشريّة كبرى. هنا وجب أخذ العبرة من الآخرين والاتعاظ بنتائج الاستخفاف أو التهاون في التجمع الذي يؤدي بنا إلى طريق لا تحمد عقباه. عليه وجب التعقل والتبصر بنتائج التجمعات ناهيك عن أنه عصيان لقرارات اللجنة العليا سيكلفك خسائر مادية وزمنية حين تطالك يد القانون بجرم انتهاك القرارات ومساعدة الوباء على التفشي بين الأوساط المجتمعية وهي حقيقة أرجو عدم إغفالها ووضعها نصب أعيننا قبيل عيد الفطر السعيد خاصة، وباقي الأيام الأخرى عامة حتى تنقشع الغمة، وتنحسر الأزمة، وكل عام وبلادنا الغالية وسلطاننا الوفي والشعب العماني والمقيمون على أرضه بألف خير وعافية. وفي ذلك فليتفكر أولو البصائر والألباب.

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