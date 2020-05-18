3 وفيات بكورونا لمقيمين ترفع الوفيات في السلطنة إلى 25

مسقط ـ العمانية : أعلنت وزارة الصحة عن وفاة ثلاثة مقيمين مصابين بمرض كورونا (كوفيد 19) يبلغ واحد منهم من العمر 54 عامًا والآخر 67 عامًا والثالث 46 عاما، ليبلغ عدد الوفيات من هذا المرض بالسلطنة خمسًا وعشرين وفاة.

وتتقدم وزارة الصحة إلى ذوي المتوفين بخالص العزاء والمواساة سائلة الله سبحانه أن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون

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