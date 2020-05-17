“الصحة” وفرت أجهزة تنفس إضافية وفق أعلى معايير الجودة تعزيزا لاحتياطات الرعاية التنفسية في مواجهة (كوفيد 19)

في المحليات 17 مايو,2020 نسخة للطباعة

مسقط ـ (الخليج 365):

قد يتسبب فيروس (كوفيد 19) باعتلال وخيم يشل عمل الجهاز التنفسي مما يؤدي إلى إدخال المريض للعناية المركزة للحصول على الدعم التنفسي، حيث تعمل أجهزة التنفس بمثابة رئة صناعية وعامل إنقاذ لروح المريض ومن هنا فإن دور قسم الرعاية التنفسية في جائحة كرونا حاله كحال باقي التخصصات من حيث الأهمية والاستجابة والجهود.

ومع ما تواجهه الأنظمة الصحية في دول العالم من ضغط بسبب الجائحة فإن أجهزة التنفس هي من الأولويات التي يجب العمل على توفيرها مع مراعاة صفات الجودة وفق المواصفات العالمية، لذلك حرصت السلطنة ممثلة بوزارة الصحة على اختيار الأجهزة التنفسية وفق المعايير الدولية وتوصيات منظمة الصحة العالمية.

في هذا الصدد قالت خالصة بنت محمد السيابية رئيسة قسم الرعاية التنفسية بالمديرية العامة للرعاية الطبية التخصصية بوزارة الصحة بأن دور قسم الرعاية التنفسية في الجائحة ينقسم إلى جانبين أساسيين، جانب إداري وإكلينيكي، ويندرج الجانب الإداري تحت المديرية العامة للرعاية الطبية التخصصية – الخدمات الداعمة وهو مسؤول عن أجهزة التنفس من الاختيار إلى الاستخدام، ويقوم القسم بالتعاون مع قسم الهندسة والتموين الطبي بتوفير الأجهزة المناسبة والامدادات للأجهزة إذا توفرت بدون المواد المستهلكة المتناسقة مع نوعية الجهاز وهذا يحتاج خبرة ومعرفة لأن السوق الصحي كبير وواسع ومتعدد، بالإضافة إلى الإشراف ومتابعة أجهزة المريض وتركيبها حيث يقوم الكادر بفحص جهاز التنفس قبل الاستخدام وبعد الاستخدام ويجهزه للمريض الثاني ليكون صالحا للاستعمال الطبي.

كما يعمل على متابعة ما يحتاجه قسم الرعاية التنفسية في العناية المركزة في المستشفيات وحل المعضلات المتعلقة بالقسم مع تدريب الكوادر الطبية على تشغيل هذه الأجهزة وعلاج المرضى وتنظيف الجهاز بطريقة آمنة، فبعد الاستخدام يستوجب تعقيم الجهاز.

وأوضحت بإن الدور البارز الذي تقوم به هذه الكوادر في الجائحة هام وملموس مما يجعلهم في خطوط الدفاع الأولى للجائحة.

كما تطرقت السيابية إلى البرتوكول الخاص بكوفيد19 الذي قام به قسم الرعاية التنفسية لتحديد ما هو مناسب للاستخدام وما هو غير مستحب لمرضى كورونا وقد وضعت وزارة الصحة ممثلة بالمديرية العامة للرعاية الصحية التخصصية وقسم الهندسة والتموين الطبي خطة لتوفير الأجهزة على مراحل.

وقالت السيابية: على الرغم من توفر أجهزة التنفس في المستشفيات والتي تعد من أحسن الأنواع وأجودها الا إن اللجنة العليا المختصة لبحث آلية التعامل مع فيروس كوفيد19، ارتأت توفير أجهزة خاصة بأعداد مضاعفة لجائحة كورونا إضافية علما بأنه بسبب أزمة الجائحة فقد اعتذرت بعض الدول عن توفير هذه الأجهزة مما تطلب إيجاد البديل، ولكن الوقت الذي يستغرقه توفير هذه الأجهزة جعل اللجنة تسير طائرات للصين لجلب الأجهزة التنفسية وتوفيرها بأسرع وقت على الرغم من وجود عدد كافٍ من الأجهزة التنفسية في المستشفيات وكوادر مؤهلة تجعلنا في أهبة الاستعداد والاستجابة عند الحاجة لذلك.