“بنوك الدم” تجدد مناشدتها للمتعافين من كوفيد 19 للتبرع بالبلازما نتيجة زيادة عدد المرضى بالمستشفيات

جددت دائرة خدمات بنوك الدم بالمديرية العامة للرعاية الطبية التخصصية بوزارة الصحة مناشدتها للمتعافين من كوفيد ١٩ التبرع بالبلازما المناعية بعد ثبوت فعاليته كعلاج مساند لبعض الحالات وزيادة الطلب عليه نتيجة لزيادة عدد المرضى بالمستشفيات.

وأوضحت الدكتورة زينب بنت سالم آل فنة العريمية مديرة دائرة خدمات بنوك الدم التابعة للمديرية العامة للرعاية الطبية التخصصية بوزارة الصحة في لقاء صحفي أن العديد من المتعافين استجابوا لهذه المناشدة وبادروا الى التبرع بالبلازما المناعية بمقر الدائرة في بوشر.

كما تم جدولة مواعيد التبرع بالبلازما مع عدد من المتعافين لتتمكن الدائرة من توفيرها للمؤسسات الصحية باستمرار، حيث يتم توفير هذا العلاج للمرضى بالمستشفيات المرجعية بناء على تقييم الطبيب المعالج.

وأكدت بأنه قد تم التعاون مع العديد من المراكز الصحية التابعة للرعاية الصحية الأولية ومختلف بنوك الدم بالمستشفيات المرجعية للمساهمة في إنجاح هذا المشروع الوطني، وذلك بعملية إعادة الفحص ضد كوفيد ١٩ والتأكد أن النتيجة سلبية قبل تحديد موعد لهم للتبرع والذي يتم ببنك الدم المركزي ببوشر، الذي يشهد تجميع البلازما عن طريق جهاز خاص لفصلها وبعد ذلك تقسيمها لوحدتين إلى ثلاث وحدات.

وقالت الدكتورة زينب: سعيا من دائرة خدمات بنوك الدم إلى استخدام أحدث التقنيات المتبعة بهذا المجال فقد تم إدخال تقنية تثبيط الميكروبات للبلازما، كما تم إدخال فحص قياس الأجسام المضادة ضد فيروس كوفيد١٩ لاستخدامه في معرفة مستوى الأجسام المضادة بكل متبرع.

وأضافت: تشير الدراسات الى أن مستوى الاجسام المضادة ضد الفيروس بالمتعافين يختلف من متبرع وآخر.

.وهناك عدة أسباب لهذا الاختلاف حيث وجد أن المتعافين من المرضى الذين كانوا يعانون من أعراض حادة لديهم مستوى أعلى من الاجسام المضادة مقارنة بالمرضى المتعافين الذين كانت أعراضهم بسيطة.

وأوضحت انه تم ملاحظة أن سرعة استجابة المرضى للعلاج بالبلازما كذلك تختلف من مريض لآخر. وقد يكون أحد هذه العوامل هو مستوى الاجسام المضادة بالمتبرع بالبلازما.

واستطردت : وبالنظر إلى الطلب المتزايد على استخدام بلازما الدم نتيجة لزيادة حالات الإصابة بكورونا فإن الدائرة تناشد جميع المتعافين من كوفيد ١٩ المبادرة الى التبرع بالبلازما لمساعدة المرضى المحتاجين للبلازما المناعية وذلك بالتواصل مع واتس اب94555648 أو هاتف 24591255.