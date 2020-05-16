دوائر مراقبة ومكافحة الأمراض تعقد اجتماعا يوميا لمتابعة مستجدات كورونا بحضور وزير الصحة

حضر معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة امس اجتماع المديرية العامة لمراقبة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة ودوائر مراقبة ومكافحة الأمراض بالمحافظات الذي يعقد يوميا عبر الاتصال المرئي.

يعقد الاجتماع بهدف متابعة الحالات المسجلة يوميا من جميع محافظات السلطنة، لتقصي المخالطين والتعرف على أي مصدر مشترك للحالات بين المحافظات، والتعرف على المستجدات في عملية التقصي والاستجابة للجائحة على المستوى المركزي ومستوى المحافظات، ومتابعة الوضع الوبائي للمرض ومعرفة مدى فعالية الإجراءات الوقائية وإرشادات التباعد الجسدي.

ومن أهداف الاجتماع اليومي كذلك متابعة عملية التقصي الوبائي ومعرفة أي زيادة في عدد الحالات المرتبطة بالأنشطة التي تم فتحها معرفة مدى التزام المؤسسات والشركات الخدمية باتباع الإجراءات الوقائية وإرشادات التباعد الجسدي وذلك من خلال رصد مراكز انتشار في هذه المؤسسات من عدمه ، وربط الحالات الجديدة مع بؤر وتجمعات في مختلف محافظات السلطنة من خلال النقاش والمتابعة، والوقوف على التحديات ومناقشتها في ضوء تجارب المحافظات، ووضع توصيات للمراحل القادمة بناء على مستجدات الوضع الوبائي.

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