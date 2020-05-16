“الصحة” تسجل 404 إصابات جديدة بكورونا بينها 337 لغير عمانيين .. تعد الأعلى منذ بدء اكتشاف المرض بالسلطنة

مسقط ـ العمانية : أعلنت وزارة الصحة أمس عن تسجيل (404) إصابات جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد ١٩) منها (67) حالة لعمانيين و(337) حالة لغير عمانيين وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة (5029)، وعدد الوفيات (20) مشيرة إلى أن (1436) حالة تماثلت للشفاء.

وأهابت الوزارة بالجميع التقيد التام بإجراءات العزل الصحي في غرفة منفصلة ودورة مياه منفصلة وأن تتم خدمة الخاضع للعزل من خارج الغرفة حسب الإرشادات.

كما أهابت بجميع المواطنين والمقيمين المداومة على تنظيف اليدين بالماء والصابون وتجنب لمس الوجه والأنف والفم والعينين واتباع العادات الصحية عند العطس والسعال والتقيد التام بتعليمات التباعد الاجتماعي والجسدي الصادرة عن اللجنة العليا ووزارة الصحة وعدم الخروج من المنازل إلّا للضرورة مؤكدة أنه بالتزام الجميع بالعزل الصحي والتباعد الاجتماعي والجسدي سيقي الجميع أنفسهم وأسرهم والمجتمع من فيروس كورونا بإذن الله تعالى.

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