وفاة مواطن بكورونا و الوفيات تصل 21

مسقط: العمانية: أعلنت وزارة الصحة عصر امس وفاة مواطن مصاب بمرض كورونا (كوفيد ١٩) يبلغ من العمر (٨٠) عامًا ليصل عدد الوفيات من هذا المرض في السلطنة إلى ٢١ وفاة.

وتتقدم وزارة الصحة إلى ذوي الفقيد بخالص العزاء والمواساة سائلة الله

سبحانه أن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.

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