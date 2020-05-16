(العمانية) تشارك في ملتقى “دور وكالات الأنباء في مساندة مكافحة كورونا عبر الاتصال المرئي

عقد اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي أعمال الملتقى السنوي الأول للاتحاد عبر الاتصال المرئي بعنوان

“دور وكالات الأنباء في مساندة مكافحة كورونا” برئاسة معالي الدكتور ماجد عبدالله القصبي وزير الإعلام السعودي المكلف رئيس المجلس التنفيذي للاتحاد.

ومثل وكالة الأنباء العمانية في هذا الملتقى الدكتور محمد بن مبارك العريمي المدير العام ورئيس تحرير وكالة الأنباء العمانية رئيس اتحاد وكالات الأنباء العربية (فانا) بمشاركة رؤساء وكالات الأنباء الأعضاء في دول منظمة التعاون الإسلامي ومعالي الدكتور يوسف أحمد العثيمين الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي.

هدف الملتقى إلى تسليط الضوء على الدور الذي تقوم به وكالات الأنباء كمصدر موثوق للمعلومات في نشر الوعي حول جائحة كورونا، ويتيح الفرصة لتبادل خبرات وكالات الأنباء وعرض تجاربها في نشر الوعي والمعرفة والمعلومة الصادقة، ودحض الأخبار المزيفة والشائعات..

كما هدف الملتقى للخروج بوثيقة إرشادية وتوصيات للاستفادة من هذه التجارب.

وقد أعلن معالي وزير الإعلام السعودي المكلف رئيس المجلس التنفيذي للاتحاد خلال الملتقى عن برنامج الأنشطة والتدريب السنوي الافتراضي، الذي يستفيد منه 2200 إعلامي من دول منظمة التعاون الإسلامي، إنفاذا لقرار الجمعية العامة الذي أوصى بتنظيم حلقات عمل لمنسوبي وكالات الأنباء، تهدف إلى تدريبهم على أحدث التقنيات وممارسات العمل، وتعزيز الاتصالات بينهم.

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