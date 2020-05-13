صحية المضيبي تناقش مستجدات كورونا

المضيبي ـ العمانية : عقدت اللجنة الصحية بولاية المضيبي بمحافظة شمال الشرقية اجتماعها الدوري برئاسة الشيخ عبد العزيز بن أحمد الهوم المياسي القائم بأعمال والي المضيبي رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى ممثلي الولاية وأعضاء اللجنة، وناقشت عدد من المواضيع الصحية تزامنا مع جائحة فيروس كورونا “كوفيد ـ 19″.وتناول الاجتماع بعض الظواهر في المجتمع وأثرها في المساعدة على تفشي انتشار الفيروس وأهمية الدعم الذي تلقته المؤسسات الصحية بالولاية من قبل الأفراد والمؤسسات المتمثل في توفير الكمامات والمعقمات وأجهزة الفحص والتي بدورها ساهمت في تقديم أفضل الخدمات في هذه المؤسسات.

وتطرق الاجتماع إلى تخصيص أماكن الدفن وغسل الأموات وتحديد بعض المقابر والالتزام بالإجراءات الصحية في حالة التعامل مع المتوفين.

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