قسم التعقيم المركزى مزود بأحدث الأجهزة والمعدات المطابقة للمواصفات العالمية وتخضع للمتابعة والصيانة المستمرة

يعد المنبع للأدوات والمنسوجات المعقمة بالمستشفى السلطاني

التعقيم مرحلة القضاء نهائيا على كل الفطريات والبكتريا والفيروسات

مسقط ـ (الخليج 365):

يعد قسم التعقيم المركزي بالمستشفى السلطاني عبارة عن منطقة مركزية داخل المستشفى وهو القسم الذي تقع على كاهله مسؤولية تجميع الأدوات الطبية من جميع أقسام المستشفى ليتم تنظيفها وتحضيرها وتعقيمها ومن ثم تخزينها لإمداد جميع أقسام المستشفى باحتياجاتها من المستلزمات المعقمة، بمعنى آخر هو مصنع المستشفى للمستلزمات المعقمة سواء الأدوات أوالمنسوجات، حيث تم تجهيز قسم التعقيم بأحدث الأجهزة والمعدات المطابقة للمعايير والمواصفات العالمية مع إخضاعها للمتابعة والصيانة المستمرة.

ويتكون قسم التعقيم المركزي من فريق عمل متكامل مؤهل ومتخصص لمهام التعقيم وكل ما يستجد في عملية التعقيم لتوفير جودة عمل وكفاءة عالية، وباتباع إجراءات الوقاية الإحترازية العالمية التي توفر الحماية لفريق العمل من مخاطر انتقال العدوى.

وتشكل عملية التعقيم أهمية بالغة في دورة النظام الصحي، حيث تمر عملية التعقيم بعدة خطوات، وللوقوف على هذه الخطوات يجب في البداية التعريف بـ (التعقيم): فهي تعتبر العملية التى يتم فيها القضاء نهائيا على كل الكائنات الحية الدقيقة، مثل الفطريات والبكتريا والفيروسات بما في ذلك الأبواغ الجرثومية العالقة على أسطح الأدوات٠

ولكي تتم عملية التعقيم بنجاح ودون مضاعفات تنجم عن قصور وظيفي يجب أن تمر بعدة مراحل وهي: (مرحلة التنظيف والتطهير) وفيها يتم التعامل مع جميع الأدوات على انها ملوثة وناقلة للعدوى فيتم وضعها في جهاز خاص بالتنظيف يعمل وفق معايير دولية ويحتوي على محاليل التطهير القادرة على إضعاف العمليات الحيوية للجراثيم والميكروبات.

مرحلة التجميع وفحص الأدوات: يتم فيها فرز وفحص الأدوات للتأكد من جودة استعمالها مرة أخرى.

بعد ذلك تأتي (مرحلة التغليف) وهي التي يتم فيها تغليف الأدوات بغلاف مخصص مع وضع مؤشرات كيميائية للتأكد من سلامة مرحلة التعقيم، ومن ثم تأتي (مرحلة التعقيم) والتي فيها يتم وضع الأدوات المغلفة في جهاز التعقيم ويتم ضخ البخار بصفة مستمرة دون انقطاع حتى يصل الجهاز الى درجة الحرارة المطلوبة وتستمر الى مدة زمنية محددة حسب البرنامج المختار.

وفي آخر المراحل تأتي (مرحلة التخزين) حيث يتم التخزين بعد خروج الأدوات المغلفة من جهاز التعقيم ويتم التأكد من سلامة هذه الأدوات المعقمة ومن ثم يتم تخزينها بمخزن المواد المعقمة الذي يتمتع بمواصفات انشائية معينة مع درجتي حرارة ورطوبة مناسبتين.