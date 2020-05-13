“الحناجر الذهبية” .. مسابقة دينية بالعوابي

العوابي ـ من حمود بن حمد الخروصي: تقام بولاية العوابي بمحافظة جنوب الباطنة خلال شهر رمضان المبارك مسابقة دينية بعنوان “الحناجر الذهبية” ينفذها فريق الأمجاد الرياضي الثقافي، وتتضمن المسابقة قيام المشارك بإرسال مقطع صوتي لتلاوة مختارة من القرآن الكريم والتي يرغب المشاركة بها على أن يراعي كافة أحكام التجويد والتلاوة وتحسين الصوت.

وتشهد المسابقة إقبالا كبيرا من قبل الجنسين وتهدف إلى اكتشاف القدرات والمواهب في تلاوة القرآن الكريم وتجويده تجويدا صحيحا، وستقوم اللجنة المنظمة بفرز التلاوات المرسلة وتقييمها ومن ثم إعلان النتائج، حيث تم رصد جوائز قيمة للمراكز الأولى.

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