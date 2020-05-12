بداية سطر: فرض عقوبات رادعةٌ؛ إنْ غلبتنا شِقْوتُنا..!!

د.خلفان بن محمد المبسلي:

يقال في بعض الأمثال السائدة: “لا إفراط ولا تفريط ” فسنّ قوانين رادعة تحفظ المواطنين والمقيمين من مضاعفة تفشي جائحة كورونا بين الأوساط المجتمعية أمر في غاية الأهمية، فلجديّة الأمر نحذّر بأنه يجب عدم الإفراط في الأمر وأخذه على محمل الجد، فنلحظ أن دولاً قريبة بدأت تفقد السيطرة لازدياد أعداد المصابين والتكدسات الرقمية الهائلة في المستشفيات وارتفاع أعداد المصابين بشكل يومي بات أمرا ملحوظا. لذا نحذر أنّ الإفراط في الاستهتار والاستهانة في الخروج ليس لشيء سوى لفرجة أو مضيعة للوقت إبّان الصيام سيضاعف الإصابات خصوصا وأننا فعليا في هذه الأيام نمر بفترة حضانة للمرض وقمة العدوى والتفشي بين الاوساط المجتمعية. ففي حالة إفراط الأسر في التجمع بحجة عيد الفطر متناسين أننا سنهلك وسوف نصبح سببا في ازدياد التفشي الوبائي سيصبح ذلك وبالا لالتقاط العدوى وسببا لنشره بين أبنائنا وأفراد أسرتنا ومجتمعنا.

إنّ الإفراط في التهاون في أمر لا يحمد عقباه أمر محفوف بالمخاطر ووقوع في الإثم والعصيان، وقد ناشد سماحة الشيخ المفتي بأنّ: “الإهمال أمر يتنافى مع توجيه ديننا الحنيف في الأخذ بالحزم واتقاء الضرر والحرص على سلامة البيئة واستمرار العافية” وأكمل سماحته قوله بأنه: “من أهمل؛ مسئول أمام الله تعالى عما يصيبه بنفسه أو بأهله أو بأولاده أو مجتمعه أو أمته أو جنسه”.

مناشدات ومطالبات ووسم عبر منصات التواصل المجتمعي أفضت إلى كثير من المقترحات أبرزها المطالبة بسن قوانين رادعة للمتطاولين على قرارات اللجنة العليا والمتهاونين في الخروج لأتفه الأسباب، هذه المطالبات لم تكن اعتباطا ولم تأت من فراغ بل مما نلحظه من ازدياد في أرقام المصابين وما نلحظه كذلك من تكدس مجتمعي في بعض المواقع كما ان مناسبة دينية قادمة بعد أسبوعين نجزم بأنه لن تمر دون اختلاط وتكدس أسري ينبئ ويجزم بأمر لا طاقة لنا به ما لم تتضافر الجهود وتتلاحم الأسر للقضاء على فكرة التجمع الأسري بهدف القضاء على التفشي بشكل عاجل.

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وفي هذا النطاق وقعت بيني وبين أحد الزملاء مكالمة هاتفية لأطمئن على صحته وأسرته في الحجر المنزلي، ووجدته لا يرفق بأفراد أسرته؛ فقد أصدر قرارا منزليا يطبقه على نفسه وعلى أفراد أسرته بأنه من يخرج من باب بيته لا يسمح له بالدخول ثانية إلا بعد انقضاء الأزمة وانحسارها نهائيا فيقول لي متأثرا: أمي تسكن بقربي خطوات معدودة وحرمت نفسي من رؤيتها أو تقبيل رأسها كما هي عادتي خوفا عليها فهي طاعنة في السن كما نشرت هذه الثقافة بين أفراد الأسرة الذين أذعنوا للقرار: من يخرج لن يدخل ثانية وعليه أن يتحمل تبعات خروجه دون أن نتحمل نحن أفراد الأسرة سلوكه المشين، هنا فعلا تنسحب قاعدة لا إفراط ولا تفريط فحين نقول لا تفريط أدرك صاحبي قيمة التواصل وبدأ في التواصل الالكتروني بتفعيل برامج المشاهدة وغيرها للسلام على أفراد أسرته الكبيرة فلا تفريط في العلاقات الاجتماعية فثمة بدائل ووسائل يجب استغلالها في ظل هذه الأزمة لزيارة أفراد الأسرة (افتراضيا) دون التفريط في العلاقات فيما بينهما هذا هو النموذج الوطني الذي يحتذى به لتبقى عمان خالية من الوباء.

على كلّ؛ نثق في أنّ اللجنة العليا تغلب مصلحة الخليج 365 والمواطن باتخاذ قرارات مناسبة بحيث تجنبنا ما حدث في كثير من بلدان العالم بقي نحن كمواطنين ومقيمين أن نلتزم بالبقاء في المنازل كي نقزم الفيروس ونحجمه ولا يبقى له أثر في أوساطنا، وقتئذ ستعود الحياة إلى طبيعتها ولن يتأتى ذلك سوى بعزيمتنا وتأكيدنا لقيمة البقاء في الحجر المنزلي وحسب. وإن تطلب الأمر وغلبتنا شقوتنا في الخروج المتكرر فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشدّ قسوة كما حدث ويحدث في دول مجاورة من فرض للتجول وغيرها من الاشتراطات الأكثر صرامة وفي ذلك عبرة لمن يعتبر فابقوا في منازلكم ولا تغادروها حتى يؤذن لكم.

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