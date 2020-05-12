آثار انتقال العمالة بين الشركات على الاقتصاد الوطني

علي بن خميس العلوي:

من وقتٍ إلى آخر تظهر لنا المناداة بإلغاء المادة (11) من قانون الإقامة الصادر بالمرسوم السلطاني (16/1995)، والتي تنص على أنه “يحظر منح تأشيرة دخول للأجنبي الذي سبق له العمل في السلطنة وذلك لمدة سنتين من تاريخ آخر مغادرة”، ونحن نعتقد بل نجزم بأن انتقال العمالة بين الشركات هو فيروس أشد فتكاً من العديد من فيروسات تقف عقبة أمام ظهور اقتصاد وطني قائم على مبدأ عُمان أولاً، كذلك المخاوف والمغالطات من المنظمات الدولية هو سلاح تهدر به حقوق الدول، أليس لكل دولة خصوصياتها التشريعية التي تحفظ بها حقوقها التجارية والصناعية، وهل كل الدول ذات ظروف عُمالية وتشريعات متشابهة، وهل ممكن أن نقارن تشريعات دول عظمى – كما تسمى – بالدول النامية، وهل يمكن أن نجد في تشريع في دولة بأمريكا اللاتينية تعارضا مع تشريعات عُمالية في دول أسيوية لنقول لتلك الدول الآسيوية إنها لا تراعي حقوق الانسان أو لأن هناك تشريعات عُمالية في فرنسا أكثر شفافية لمصلحة العامل فنقول للشركات في عُمان عليكم باتباع نظام قانون العمل الفرنسي فقط لأنه دولي، وهل الاقتصاد والتشريعات العُمالية في فرنسا هي الواقع العُمالي والتشريعي في سلطنة عُمان، وكذلك أي تشريع في أي دولة له خصوصياته المراعية للعديد من الظروف المؤثرة على نمو اقتصاد.

انتقال العمالة في عُمان فيروس اقتصادي ضار كل الضرر وخاصةً للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وهما عماد الاقتصاد التجاري والصناعي، وأن الحلول الوسط بين إلغاء المادة (11) من قانون الإقامة أو تعديلها أو تحسينها لن تؤدي إلا إلى استنزاف المؤسسات وزيادة القضايا في المحاكم وإشغال عجلة القضاء عن واجباتها الأهم.

بعض أبواق المنظمات تحت رايات حقوق الانسان أو الدواعي الدولية والانسانية هي سهام لهدف اسقاط سقوف الاقتصاد يجب ألا يُلتفت إليها ولا نسمع لها لأن مؤشرات الاقتصاد التنافسية الدولية لن تنفع السلطنة إلا إذا كان اقتصادها متينا وقائما على قواعد نمو ورؤية اقتصادية واضحة، ليس من العدل والإنصاف الإنجرار لعبارة – سيؤثر على سمعة السلطنة -لإنها عبارات استفزاز لأن تاريخ عُمان زاخر بالعدل والإنصاف في التعامل الدولي مع العمالة الأجنبية. يجب أن لا ننجر وراء هذه العبارات وليكن للسلطنة قرارها السيادي خدمةً لاقتصادها.

إن إدارة الأزمات مطلب مهم لوقف مثل هذه الهجمة ويلزم معرفة من يقف وراءها ومن المستفيد من اختلاق هذه الأزمات من وقتٍ لآخر، وكيف نوجد البدائل وآليات الرد عليها، إن المشرعين القانونيين الوطنيين على استعداد لهذه المهمة، مهمة الدفاع عن حياض الاقتصاد الوطني، امنحوهم الفرصة وهم قادرون على الرد على مفتعلي هذه الأزمة، ومن هنا أدعو غرفة تجارة وصناعة عُمان وفروعها في الولايات إلى تشكيل لجنة فاعلة للوقوف على هذا الموضوع ولوضع يدها مع الجهات المختصة المسئولة عن التشريع اللازم إصداره ضد مفتعلي الأزمة خدمةً لاقتصاد عُمان.

محامي و مستشار قانوني